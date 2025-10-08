"두발 자유화요? 두 다리 말하는 건가요?"…중고생 심각한 국어수준

시발점·족보·왕복…이해 못하기도

중학생과 고등학생의 학력 수준이 최근 5년 동안 하락한 것으로 조사됐다. 특히 국어 과목의 기초학력 미달률이 크게 늘면서 기본적인 어휘 수준도 심각하다는 지적이 나온다.

8일 국회 교육위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원이 교육부로부터 받은 '2020∼2024년 시도별 국가수준 학업성취도 평가'에 따르면, 중학교 3학년과 고등학교 2학년 모두 국어·수학·영어 교과 전체에서 '3수준(보통학력) 이상' 성취수준 비율이 감소하고 있는 것으로 나타났다.

국가수준 학업성취도 평가는 중학교 3학년과 고등학교 2학년 전체 학생의 3%를 표집해 국어·수학·영어를 중심으로 시행된다. 학업 성취수준 현황과 변화 추이를 체계적으로 분석하기 위한 것으로 매년 실시된다.

지난해 9월 실시된 평가에는 전국 524개교에서 중·고교생 2만7606명이 참여했다. 교과별 학업 성취 수준은 4수준(우수학력)·3수준(보통학력)·2수준(기초학력)·1수준(기초학력 미달) 등 4단계로 나뉜다.

과목별 1수준(기초학력 미달) 비율의 추이를 보면, 유독 국어만 해당 비율이 상승한 것으로 집계됐다. 중3의 국어 기초학력 미달률은 2020년 6.4%에서 2024년 10.1%로 3.7%포인트 증가했고, 고2는 6.8%에서 9.3%로 2.5%포인트 늘었다. 한국교원단체총연합회(교총)가 지난해 전국 초·중·고 교원 5848명을 대상으로 실시한 인식 조사 결과를 보면 해당 학년 수준 대비 문해력이 부족한 학생의 비율이 '21% 이상'이라고 답한 교원이 절반(48.2%)에 근접했다.

사건의 시발점(始發點)이라고 했더니 '선생님이 왜 욕하느냐'고 따져 묻거나, 두발 자유화 토론에서 '두발이 두 다리인 줄 알았다'는 학생들도 있었다는 사례도 있었다. 또 '족보를 족발보쌈세트로 알고 있었다', '왕복 3회라고 했는데 왕복을 이해하지 못했다' 등의 사례도 있었다.

진선미 의원은 "국어 과목 기초학력 미달률이 증가하는 현상이 교과목 전반에 지장을 줄까 우려된다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



