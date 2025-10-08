"극우 정당 입증하는 것"…제주 4·3단체, '건국전쟁 관람' 장동혁 대표 규탄

제주 4·3 특별법 개정안 촉구

"극우 민심만 챙기는 정당으로 전락"

국민의힘 장동혁 대표가 7일 서울 롯데시네마 영등포점에서 영화 건국전쟁2를 관람하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

제주4·3범국민위원회와 제주4·3기념사업위원회가 '건국전쟁2' 관람을 강행한 장동혁 국민의힘 대표를 규탄했다.

8일 제주4·3희생자유족회 등 도내 50여 개 시민단체로 구성된 제주4·3기념사업위원회와 제주4·3범국민위원회는 장동혁 대표의 4·3 폄훼와 왜곡 영화 관람을 규탄한다는 내용의 성명을 발표했다.

단체는 "장동혁 대표는 4·3유족과 시민단체의 정중한 요구를 무시한 채 국민의힘 소속 일부 국회의원, 청년들과 함께 영화를 관람하고 감독과의 대화의 시간도 가졌다"라며 "민심을 살펴도 모자랄 공당의 대표가 추석 연휴 한복판에 극우의 민심만 살피는 정당으로 전락하고 있음을 스스로 입증했다"고 비판했다.

이어 "장 대표가 감독과의 대화 자리에서 '역사를 바라보는 다양한 관점이 인정되지 않으면 저는 쉽게 역사는 왜곡될 수 있다. 용기 내서 이 영화를 만들어 주신 감독님께 감사드린다'고 했다"라며 "4·3 당시 제주도민 탄압에 앞장섰던 박진경 대령 등을 미화하는 내용을 담은 영화에 대한 감사의 표시는 3만명의 4·3 희생자를 두 번 죽이는 행위이자 10만명이 넘는 4·3 유족들의 상처를 다시 후벼 파는 행위"라고 지적했다.

또 역사를 폄훼하는 행위에 대한 단죄가 필요하다며 "4·3 왜곡에 대한 처벌 조항을 담은 제주4·3 특별법 개정안을 즉각 처리해야 한다"고 국회에 촉구했다.

앞서 장 대표는 7일 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자, 청년 당원들과 함께 '건국전쟁2'를 관람했다. '건국전쟁2'는 1945년부터 1950년까지 '해방정국'에서 정부수립을 둘러싼 좌우 갈등을 다룬 독립영화다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>