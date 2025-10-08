본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

오영훈 “제주도민 모욕발언 책임져야” 장동혁에 경고

김은하기자

입력2025.10.08 15:21

수정2025.10.08 15:23

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

페이스북에 장 대표 '건국전쟁2' 관련 발언 공유

더불어민주당 소속인 오영훈 제주지사가 영화 '건국전쟁2'를 관람한 뒤 "역사는 다양한 관점에서 존중돼야한다"고 발언한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "역사를 짓밟고 제주도민을 모욕하는 발언에 분명히 책임을 져야 할 것"이라고 밝혔다.


오 지사는 7일 자신의 페이스북에 장 대표의 건국전쟁2 관련 발언을 공유한 뒤 "수만명의 제주도민을 학살한 제주 4·3은 국가가 저지른 참혹한 폭력이자 범죄였다"고 적었다.

국민의힘 장동혁 대표가 7일 건국전쟁2 영화를 관람하기 앞서 서울 롯데시네마 영등포점 한 카페에서 진행된 김덕영 감독과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표가 7일 건국전쟁2 영화를 관람하기 앞서 서울 롯데시네마 영등포점 한 카페에서 진행된 김덕영 감독과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


이어 "제주도민들이 77년간 피울음으로 목격하고 증언해왔던 진실이 상식이 되고 역사가 됐다"며 "범죄를 '다양한 역사적 관점'으로 포장하는 장동혁 대표는 온 국민이 TV로 내란의 현장을 지켜봤음에도 윤석열을 옹호하는 내란당의 대표답게 뻔뻔스럽다"고 했다.

) 오영훈 제주지사가 25일 제주 서귀포시 제주국제컨벤션센터(ICC)에서 열린 '2025 그린수소 글로벌 포럼' 개막식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

) 오영훈 제주지사가 25일 제주 서귀포시 제주국제컨벤션센터(ICC)에서 열린 '2025 그린수소 글로벌 포럼' 개막식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

그는 "역사를 짓밟고 제주도민을 모욕하는 발언에 분명히 책임을 져야 할 것"이라고도 썼다.



앞서 장 대표는 전날 서울 영등포구 소재 극장에서 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자, 청년 당원들과 함께 '건국전쟁2'를 관람했다.


이어 한 카페에서 영화를 연출한 김덕영 감독을 만나 "역사를 바라보는 다양한 관점을 서로 존중해야 한다고 생각한다"며 "그렇기 때문에 역사를 바라보는 이 영화도 존중돼야 한다"고 말했다. 또 "우리나라는 언제부터인가 역사적 사실마저도 '입틀막'의 대상이 돼버렸다"며 "새로운 사실을 말하면 객관적 근거와 사실로 반박하면 될 일"이라고 했다.

한편, 건국전쟁2는 제주 시민사회단체로부터 제주 4·3을 공산주의 폭동으로 묘사했다는 비판을 받고 있다. 영화진흥위원회는 해당 영화의 편향성과 완성도 부족 등을 이유로 독립영화로 승인하지 않았다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해' 출연 행적 두고 의혹 제기 "셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"시그니처 메뉴 뭐길래"…금값 상승에 日 아이스크림 가게 '한숨'

"댕냥이 위해서라면…" 펫세권 찾아 이사가는 부자들

이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명

퇴실 때 '펜션 청소' 논란 시끄럽자…"청소 싫으면 3만7천원" 유료 옵션까지 등장

공부 잘 하는 약이라고? 청소년 ADHD 치료제 처방 '급증'

관중에 '손가락 욕'…NFL 댈러스 구단주, 벌금 3억5000만원

10년 내내 옷 한 벌 안 산 건물 청소부…알고보니 아파트 7채 '日 서민 갑부'

새로운 이슈 보기