'의사과학자' 지원했는데… 연구소 아닌 병원서 일하네

질병 연구와 의료 기술 혁신을 위해 길러진 '의사과학자' 절반이 연구소가 아닌 병원에서 일하고 있었다.

연합뉴스는 8일 국회 교육위원회 소속 국민의힘 김용태 의원실을 인용해 서울대 등에서 제출받은 자료를 보도했다. 이에 따르면, 2018년부터 올해까지 의사과학자 양성사업에 참여한 서울대 의과대학 재학생은 모두 148명이다. 의사과학자는 환자 진료 대신 바이오 신약과 첨단 의료 장비 등 의료 신기술을 연구해 산업 활성화 등에 기여하는 의사를 뜻한다.

서울대 연건캠퍼스 의과학관.

교육과정을 마친 사람은 48명이다. 이들이 진출한 분야는 연구학술기관 23명(47.9%), 의료보건기관 22명(45.8%)이었다.

다른 대학도 상황은 비슷하다. 지난달 기준 보건복지부 의사과학자 양성사업을 수료한 77명 가운데 임상·연구 분야에 종사하는 이는 36명(46.8%)이었다. 순수 연구 분야에 종사하는 인원은 34명(44.2%)으로 27명은 박사후연구원, 7명은 연구 전담 조직에서 일했다.

의사과학자 양성사업 취지는 임상 치료 경험과 과학 연구 전문성을 토대로 질병 연구와 의료기술 혁신에 기여하는 인재를 키워내는 것이다. 이에 사업 취지가 무색해졌다는 지적이 있다. 의과학분야 교육과정은 복지부와 국민건강보험공단이 학부 때부터 기초의학에 관심 있는 학생들을 지원해 의사과학자 양성체계의 기반을 마련하기 위해 2021년부터 시작했다.

김용태 의원은 "지금의 의대 기반 과정으로는 의사과학자 양성에 한계가 있다"며 "의사와 비교해 연구직의 소득이 매우 적고 연구 환경이나 진로가 어렵다 보니 우수인력 확보도 어려운 상황"이라고 지적했다.

공과대학을 중심으로 의사과학자를 양성하려는 대학도 있다. 한국과학기술원(KAIST)은 2004년 의과학대학원을 설립해 운영하고 있다. 포항공대(POSTECH)는 연구중심의대 설립을 추진 중이다.

한편, 김은정 국회입법조사처 입법조사관이 지난해 발간한 '바이오헬스산업 육성 등을 위한 의사과학자 양성 과제' 보고서에 따르면, 국내 의대 연간 졸업생 3800여명 중 의사과학자가 되기 위해 기초의학을 전공한 사람은 30명(0.8%) 정도다.





김은하 기자



