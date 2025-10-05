"李대통령 '48시간' 행적 거짓말…무슨 생각으로 예능 촬영?" 비판한 장동혁

궁금한건 냉장고가 아닌 대통령 '머리 속'

"국민들은 '김현지를 부탁해' 생각날 것"

장동혁 국민의힘 대표가 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 인한 초유의 행정 마비 사태 이후 이재명 대통령의 48시간 행적이 결국 거짓말로 드러났다며 비판했다. 심각한 국가적 재난이 발생한 상황에서 무슨 생각으로 예능 촬영을 했는지 이해할 수 없다는 것이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 출연 예정이었던 jtbc 예능 '냉장고를 부탁해' 예고편. jtbc 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명 대통령의 48시간 행적은 결국 거짓말이었다. 거짓을 거짓으로 덮다가 결국 어제 '지난달 28일 예능 녹화' 사실을 시인했다"고 운을 띄웠다.

앞서 같은 당 주진우 의원은 자신의 SNS를 통해 28일 예능 녹화가 의심된다는 내용과 촬영 현장에 경찰 인력이 배치된 사진을 공개하면서 "이재명 대통령이 이날 냉장고를 부탁해(냉부해) 촬영을 한 것으로 보인다"고 비판했다.

이에 강유정 대통령실 대변인은 "28일 오전에 관련 대면보고가 있었고, 오후에는 관계 장관·시도지사와 함께 정부서울청사에서 회의를 주재했다"고 설명했다. 또 "억지 의혹으로 국가적 위기 상황을 정쟁화한 데 대해 강한 유감을 표하며 법적 조치를 강구할 것"이라고 밝혔다.

그러나 4일 김남준 대변인이 서면 브리핑을 통해 "28일 오후 JTBC 예능 프로그램을 촬영했다"라고 밝히면서 야당 의원들이 제기한 의혹은 사실로 밝혀졌다.

장 대표는 "과거 성남시장 시절 박근혜 대통령의 7시간 행적을 밝히라며 형사 고발까지 했던 이재명 대통령이다. 경기도지사 시절 대형 화재 때 '떡볶이 먹방'을 찍고, 성남도시개발공사 김문기 처장 발인 날에는 산타복 차림으로 등장했었다"라며 "지금 국민은 이재명 대통령 부부의 냉장고 속이 궁금한 것이 아니라 대통령의 머리 속이 궁금하다"고 꼬집었다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난달 30일 국회에서 국가정보자원관리원 화재로 인한 소상공인 피해 대책 마련 촉구 기자회견을 하고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

또 "심각한 국가적 재난이 발생한 상황에서 무슨 생각으로 예능 촬영을 했는지, 극단적 선택을 한 담당 공무원의 발인을 피해 고작 하루 늦게 방송을 강행하겠다는 발상이 어디에서 온 것인지 (궁금하다)"라며 "무엇을 가리고 무엇을 덮기 위해 뭇매를 맞으면서까지 추석 밥상에 냉털하는 한가한 그림이나 올리려고 하는지, UN 총회에 가서 실컷 외교를 망치고 돌아와서 기껏 생각해 낸 것이 성남시장 시절 한 번 재미 봤던 예능 촬영이었는지 궁금하다"고 지적했다.

장 대표는 "내일 방송을 보는 내내 모든 국민은 오로지 '김현지' 한 사람만 떠올리게 될 것이다"라고 언급하며 '김현지를 부탁해'라는 문구를 남겼다.





