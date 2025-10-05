본문 바로가기
추석 D-1 꽉 막힌 귀성길…서울→부산 7시간30분

김영원기자

입력2025.10.05 09:36

울산 7시간 10분·광주 6시간 30분
귀성 정체 오후 8~9시께 해소 전망

추석을 하루 앞둔 5일 오전 전국 주요 고속도로 귀성 방향 곳곳에서 정체가 발생했다. 오후 8~9시께 귀성길 정체가 해소될 것으로 보인다.


한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 7시간 30분, 울산 7시간 10분, 광주 6시간 30분, 대구 6시간 20분, 강릉 3시간 50분, 대전 3시간 20분이다.

각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 5시간 40분, 울산 5시간 10분, 광주 3시간 40분, 대구 3시간 24분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 50분이다.


경부고속도로 부산 방향은 기흥동탄∼남사 부근 15㎞, 북천안∼천안 부근 9㎞, 천안분기점∼천안호두휴게소 부근 12㎞, 옥산분기점 부근∼청주분기점 18㎞, 대전터널∼비룡분기점 2㎞에서 서행 중이다.


서해안고속도로 목포 방향은 매송휴게소∼화성휴게소 부근 12㎞, 화성휴게소∼서평택분기점 부근 7㎞, 서평택분기점∼서해대교 14㎞에서 차량이 천천히 움직이고 있다.

중부고속도로 남이 방향은 호법분기점∼남이천IC 부근 8㎞, 진천터널 부근 3㎞, 오창∼남이분기점 13㎞ 등 구간에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.


공사는 귀성 방향의 경우 오전 5∼6시 정체가 시작돼 정오∼오후 1시 정점을 찍고 오후 8∼9시께 해소될 것으로 전망했다. 귀경 방향은 오전 8∼9시 막히기 시작해 오전 11시∼낮 12시 최대에 달한 뒤 오후 8∼9시 풀릴 것으로 추정된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
