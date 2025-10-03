[내일날씨]전국 흐리고 곳곳 비… 남해안·제주 최대 40㎜

낮 최고 29도… 남부 내륙 짙은 안개

토요일인 4일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.

서울·인천·경기 북부와 강원 영서 중·북부는 아침까지 빗방울이 떨어지겠고, 오후부터는 전국 대부분 지역이 소강상태를 보이겠다. 남해안과 제주도는 돌풍이 불거나 천둥·번개가 칠 때도 있겠다.

서울 강남구 코엑스 인근에서 직장인들이 우산을 쓰고 출근길에 오르고 있다.

예상 강수량은 전남 남해안, 경남 남해안, 제주도 5∼40㎜, 강원 영동, 광주·전남, 전북, 경상권 5∼20㎜, 충청권 5∼10㎜, 경기 남부, 강원 영서 남부 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 18∼22도, 낮 최고기온은 23∼29도로 예보됐다. 새벽과 아침 사이 남부 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 0.5∼3.0m로 예상된다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



