본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]전국 흐리고 곳곳 비… 남해안·제주 최대 40㎜

조성필기자

입력2025.10.03 20:03

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고 29도… 남부 내륙 짙은 안개

토요일인 4일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.


서울·인천·경기 북부와 강원 영서 중·북부는 아침까지 빗방울이 떨어지겠고, 오후부터는 전국 대부분 지역이 소강상태를 보이겠다. 남해안과 제주도는 돌풍이 불거나 천둥·번개가 칠 때도 있겠다.

서울 강남구 코엑스 인근에서 직장인들이 우산을 쓰고 출근길에 오르고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

서울 강남구 코엑스 인근에서 직장인들이 우산을 쓰고 출근길에 오르고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘


예상 강수량은 전남 남해안, 경남 남해안, 제주도 5∼40㎜, 강원 영동, 광주·전남, 전북, 경상권 5∼20㎜, 충청권 5∼10㎜, 경기 남부, 강원 영서 남부 5㎜ 미만이다.


아침 최저기온은 18∼22도, 낮 최고기온은 23∼29도로 예보됐다. 새벽과 아침 사이 남부 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 0.5∼3.0m로 예상된다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"할머니, 용돈 말고 아파트 주세요"…1조5000억 넘어선 미성년 증여 "할머니, 용돈 말고 아파트 주세요"…1조5000억 넘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'中 혐오'를 혐오하는 명동

"대세는 스벅"…택배 대신 '카톡'으로 받는 추석 선물

'디지털 월세'도 대폭등…OTT 요금, 최대 71% 올랐다

코스피 3500 돌파…李대통령 "추세 안 바뀐다"

조기 좋아하셨던 조상님 어쩌나…물가 비상, 한마리 2308원

이재용도 아쉬워하고 후회하는 것…"외국어 공부 더 할 걸"

"엄마, 입학만 하면 고생 끝이라며…" 의대 자퇴, 역대 최대

새로운 이슈 보기