송영길, '구치소 인연' 김호중 손편지 공개…"반성·새출발 응원"

송영길, 서울구치소 수감 시절 김호중과 인연

"잘못은 지울 수 없지만…품어주고 싶어"

송영길 소나무당 대표가 음주운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 트로트 가수 김호중씨에게 받은 손편지를 공개했다.

송영길 소나무당 대표(좌)와 트로트 가수 김호중씨. 아시아경제 DB.

송 대표는 3일 자신의 페이스북에 '추석 연휴 시작입니다. 가수 김호중씨 소식을 전합니다'라는 제목의 글을 올리고 "감옥생활에서 가장 힘든 것은 연휴"라며 "열흘 가까운 연휴가 되니, 1년4개월 넘게 구속 수감 중인 가수 김호중씨가 더욱 생각난다"고 말했다

그는 "서울구치소에 수감돼 있을 때 김호중씨와 같은 동에서 지낸 인연이 있다"며 "처지는 달랐지만, 가장 힘들고 어려운 시기에 좁은 공간에서 나눈 대화와 작은 배려는 서로에게 큰 위로가 됐다"고 전했다.

송 대표는 최근 자신의 배우자와 함께 여주 소망교도소를 찾아 김씨를 면회한 사실을 밝혔다. 그는 "김호중씨의 얼굴을 유난히 맑아 보였다"며 "저는 맹자의 말씀을 인용해 '이 시련이 김호중 씨에게 더 깊은 고통과 사랑을 체험하게 하고, 내공을 다져 세계적인 가수로 설 수 있는 연단의 세월이 되기를 바란다'고 격려했다"고 했다.

송영길 소나무당 대표가 공개한 김호중씨의 편지.

이어 "며칠 뒤 김호중씨가 정성스러운 손편지를 보내왔다"며 "그는 자신의 잘못이 무겁게 가슴에 내려앉아 있다고 고백했지만, 그 어둠 속에서도 다시 피어나려는 굳은 의지를 보여줬다. '작은 선택이 큰 변화를 만든다'는 말속에는 반성과 새 출발의 뜻이 담겨 있었고, 짧은 면회가 긴 겨울 같은 시간을 버티게 해주는 불빛이었다는 고백에는 저와 아내에 대한 고마움이 배어 있었다"고 말했다.

김씨의 편지에는 "제가 왜 무대에 다시 서야 하는지, 노래해야 하는지 용기를 얻었다". "모든 것이 제 잘못이다", "같은 실수로 같은 곳에서 넘어지지 않는 김호중이 될 수 있도록 깎고, 또 깎겠다" 등의 내용이 담겼다.

송 대표는 "잘못은 지울 수 없지만, 진정한 반성과 새로운 출발을 향한 마음은 존중받아야 한다고 믿는다"며 "작은 떨림을 외면하지 않고 따뜻하게 품어주고 싶다"고 전했다.

음주운전 사고 뒤 도주, 논란 속 콘서트 강행까지

음주 뺑소니 혐의를 받는 가수 김호중씨가 영장실질심사(구속 전 피의자심문)를 위해 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에 출석하고 있다. 조용준 기자 jun21@

김씨는 지난 4월 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(위험운전치상) 혐의 항소심에서 원심과 같은 징역 2년 6개월을 선고받았다. 이후 김씨는 대법원에 상고했지만, 결국 취하하면서 형량이 확정됐다.

그는 지난해 5월 서울 강남구 압구정로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아나고, 매니저 장모씨에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속기소 됐다.

당초 그는 음주운전 사실을 부인했으나 사고 열흘 만에 범행을 인정했다. 이 과정에서 사고 약 50분 뒤 장씨와 옷을 바꿔입고 다른 매니저가 운전하는 차를 타고 경기 구리시의 한 모텔로 도피해 근처 편의점에서 일행과 함께 캔맥주를 산 것으로 파악됐는데, 이를 두고 음주 측정을 속일 목적으로 일부러 추가 음주를 한 것이 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다. 또 경찰 수사를 받는 상황 속 예정된 콘서트를 강행하면서 여론의 비판을 받았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



