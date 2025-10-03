본문 바로가기
대통령실

대통령실 "국힘 주진우, 억지의혹으로 국가위기 정쟁화…법적 조치 강구"

송승섭기자

입력2025.10.03 13:36

수정2025.10.03 13:42

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주진우 의원 "국정자원 화재 李 2일간 침묵"
강유정 대변인 "명백한 허위사실 유포행위"

주진우 국민의힘 의원. 2025.8.25 김현민 기자

대통령실이 3일 주진우 국민의힘 의원의 페이스북 메시지에 대해 "억지 의혹을 제기해 국가적 위기 상황을 정쟁화하고 허위 사실을 유포한 행위에 법적 조치도 강구 중"이라고 비판했다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "주진우 의원의 글은 명백한 허위사실 유포 행위"라면서 이같이 밝혔다.

주 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "국정자원 화재로 국민 피해가 속출할 때, 대통령은 무려 2일간 회의 주재도, 현장 방문도 없이 침묵했다. 잃어버린 48시간이다"라고 주장했다.


강 대변인은 "화재가 발생한 9월 26일 20시20분 경 이재명 대통령은 유엔 총회 참석 후 귀국하는 비행기 안에 있었다"면서 "귀국 직후이자 화재 발생 다음 날인 27일 오전 9시39분 경 이규연 홍보수석은 이 대통령이 보고를 받고 밤새 상황을 점검했다는 공지문을 대통령실 출입 기자들 단체창에 올렸다"고 반박했다.


그러면서 강 대변인은 이 대통령이 28일 비상대책회의와 시도지사 대면 화상회의 등을 주재했다고 설명했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
