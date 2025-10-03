본문 바로가기
오세훈 "실패한 공공 중심 공급…민간 활력으로 주택 신속 공급해야"

한진주기자

입력2025.10.03 11:49

오 시장, 정부 공급 대책에 '비현실적 계획' 지적
"실현 가능한 대안중심으로 협력해야"

오세훈 서울시장이 3일 민간 중심의 주택공급 정책을 강조하며 정부에 협조해줄 것을 제안했다.


신통기획 2.0 주요 내용. 오세훈 시장 페이스북.

신통기획 2.0 주요 내용. 오세훈 시장 페이스북.

오 시장은 페이스북에 '거꾸로 가는 정부의 주택공급, 서울시가 착공 중심으로 열겠다'는 제목의 글을 올려 "명절마다 가족이 모이면 빠지지 않는 대화가 있다. 바로 집 문제"라며 "시민의 삶과 행복을 위해 반드시 해결해야 할 숙제이기도 하다"고 강조했다.

오 시장은 지난달 29일 2031년까지 31만 가구 착공, 이 중 선호 지역인 한강 벨트에 19만8000가구를 공급하는 내용의 신통기획 2.0을 발표했다. 그는 "착공 목표 물량 96%가 이미 구역 지정이 완료된 곳으로, 실현 가능한 약속"이라고 했다.


오 시장은 "정비사업 과정마다 도사리고 있던 병목을 제거해 18.5년 걸리던 절차를 12년으로 단축했다"며 "민간의 활력을 활용해 필요한 곳에 빠르고 확실하게 주택을 공급하는 서울시의 방식"이라고 설명했다.


그러면서 "반면 이재명 정부는 문재인 정부가 실패한 공공 중심의 공급 방식을 반복한다"면서 "구역 지정도 안 된 유휴부지, 주민들이 외면하는 수용식 정비사업 등 비현실적인 계획만 내놓고 있다"고 지적했다.

오 시장은 "주택공급의 필요성에는 정부와 서울시 모두 동의한다"며 "그렇다면 실현 가능한 대안을 중심으로 서로 협력하는 것이 바람직하지 않겠나"라고 덧붙였다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
