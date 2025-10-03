스트레이 키즈 방찬, 삼성서울병원·유니셰프에 2억 기부

3일 생일 맞아 1억원씩 전달

그룹 스트레이 키즈 멤버 방찬이 생일을 맞아 삼성서울병원과 유니세프 한국위원회에 1억원씩 총 2억원을 기부했다고 JYP엔터테인먼트가 3일 밝혔다.

소속사를 통해 방찬은 "생일을 맞아 팬들의 사랑 덕분에 따뜻한 마음을 나눌 수 있었다"며 "아이들이 더 밝은 꿈과 내일을 그리는 데 작은 힘이 되기를 바란다"고 말했다.

삼성서울병원은 기부금을 소아·청소년 환자의 치료비 지원에 사용할 예정이다. 유니세프는 전 세계 취약 지역 아동을 위한 식수, 교육, 긴급구호 등 핵심 사업에 우선 투입할 계획이다.

방찬은 이번 기부로 유니세프 고액 후원자 모임인 '유니세프 아너스클럽' 회원으로도 위촉됐다. 지난해에도 그는 사회복지공동모금회에 1억 원을 기부해 고액 기부자 모임 '아너 소사이어티'에 이름을 올린 바 있다.

한편 스트레이 키즈는 오는 18~19일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 앙코르 공연을 연다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



