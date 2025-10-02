'하이브표 뮷즈' 나온다…국중박·박물관문화재단과 MOU

'뮷즈'와 하이브 아티스트 IP 결합

상품 개발·글로벌 유통 협업

하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 2,500 등락률 +0.93% 거래량 154,785 전일가 268,000 2025.10.02 15:12 기준 관련기사 [특징주]하이브의 지분매각…YG PLUS, 6%대 약세[특징주]하이브, 방시혁 경찰 출석에 3%대 약세첫 신용등급 A+ 받은 하이브 "확고한 시장지위" 전 종목 시세 보기 close 는 국립박물관문화재단, 국립중앙박물관과 K문화상품의 브랜드 가치 제고와 글로벌 시장 진출 확대를 위한 양해각서를 체결했다고 2일 밝혔다.

이날 오전 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 체결식에는 방시혁 하이브 의장과 유홍준 국립중앙박물관장, 정용석 국립박물관문화재단 사장이 참석했다. 이들은 K문화상품과 K팝 산업의 협력을 통해 글로벌 시장에서의 영향력을 함께 높이는 데 뜻을 모으기로 했다.

하이브는 국립박물관문화재단, 국립중앙박물관과 K문화상품의 브랜드 가치 제고와 글로벌 시장 진출 확대를 위한 양해각서를 체결했다고 2일 밝혔다. 정용석 국립박물관문화재단 사장, 유홍준 국립중앙박물관장, 방시혁 하이브 의장이 기념촬영을 하고 있다.(왼쪽부터) 하이브 제공 AD 원본보기 아이콘

국립중앙박물관은 44만여점의 문화유산을 소장해 이들의 보존·연구·전시·교육 등을 담당하는 국내 최대 규모 박물관이다. 지난해 연간 관람객 수 379만명을 기록하며 세계 박물관 관람객 순위 8위를 차지했는데, 올해 관람객 수 500만명을 돌파할 것으로 예상된다. 이는 전 세계 상위 5위권에 해당하는 수치다.

국립박물관문화재단은 국립박물관의 문화유산을 활용한 사업을 추진하는 공공기관으로, 국립중앙박물관의 소장 문화유산을 모티브로 제작한 문화상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'를 론칭했다. 뮷즈는 최근 영화 케이팝 데몬 헌터스가 인기를 얻으면서 덩달아 품절 사태를 빚기도 했다.

이번 양해각서 체결로 하이브와 국립중앙박물관, 국립박물관문화재단은 ▲국립박물관상품 뮷즈와 하이브 뮤직그룹 아티스트 지식재산권(IP)의 디자인 요소를 결합한 상품 개발과 사업화 ▲하이브의 글로벌 유통 네트워크를 활용한 뮷즈의 해외 시장 진출 협력 ▲국립중앙박물관 소장품·콘텐츠 확산을 위한 홍보 협력 등에 나서기로 했다.

하이브는 지난해 '달마중' 시리즈 뮷즈 공식상품을 통해 이미 한 차례 협업한 바 있다. 지난해 선보였던 한국 전통미에 방탄소년단의 브랜드 가치를 더한 공식상품인 달마중은 반가사유상, 백자 달항아리 등 국립중앙박물관 소장 국보급 유물 6점에서 모티프를 얻은 디자인 요소를 풍경, 키링, 장신구 등에 녹여내 국내외에서 화제를 모았다.

하이브 소속 아티스트인 방탄소년단은 2020년 코로나19 팬데믹(대유행) 시기 유튜브가 개최한 온라인 가상 졸업식 '디어 클래스 오브 2020'의 축사와 퍼포먼스 영상을 국립중앙박물관에서 촬영한 바 있다.

방시혁 하이브 의장은 "음악과 아티스트, 콘텐츠로 세계 무대에서 K컬쳐의 위상을 높이고자 노력하고 있는 하이브에게 이번 협업은 매우 뜻깊은 일"이라며 "하이브의 모든 인프라와 진심을 모아 우리 문화적 자부심을 전 세계에 알리는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

유홍준 국립중앙박물관장은 "이번 하이브와의 협업은 전통과 현대가 만나 한국 문화유산의 아름다움을 전 세계에 전하고 K컬쳐의 지평을 한층 넓히는 계기가 될 것"이라고 전했다.

정용석 국립박물관문화재단 사장은 "이번 협업을 통해 국립박물관 상품 브랜드 뮷즈가 글로벌 시장에서 더 많은 분들과 만날 수 있기를 기대한다"고 말했다.

하이브는 국립박물관문화재단, 국립중앙박물관과 K문화상품의 브랜드 가치 제고와 글로벌 시장 진출 확대를 위한 양해각서를 체결했다고 2일 밝혔다. 유홍준 국립중앙박물관장(왼쪽)과 방시혁 하이브 의장이 기념촬영을 하고 있다. 하이브 제공 원본보기 아이콘





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>