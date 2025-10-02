불탄 신문고? 중단은 없다… 부산시, 지자체 첫 '자체 온라인 민원창구' 구축

국가정보자원관리원 화재로 국민신문고 서비스 중단



시범운영 후 13일부터 운영, 기존 동일 수준 서비스

화재로 멈춘 신문고, 중단은 없다!

부산시가 국가정보자원관리원 화재로 인한 국민신문고 서비스 중단 장기화에 대응해 자체 온라인 민원창구를 구축한다. 지자체 차원에서 별도 민원 시스템을 마련하는 것은 이번이 처음이다.

시는 오는 10일부터 12일까지 시범 운영을 거쳐 13일부터 본격적으로 서비스를 시작한다. 지난 9월 26일 국가정보자원관리원 화재로 국민신문고가 멈추자 부산시는 임시로 오프라인 민원창구를 운영해왔지만 서비스 재개가 늦어질 것으로 예상되면서 온라인 창구를 별도로 개설하게 됐다.

새 창구가 열리면 시민들은 부산시 소관 모든 민원을 온라인으로 신청하고 해결까지 원스톱으로 처리할 수 있다. '부산민원120' 누리집에서는 건의·질의·고충 등 일반 민원을, '소방재난본부 민원상담'에서는 소방차 전용구역 불법주차나 피난통로 적치물 민원을, '상수도사업본부 시민참여' 창구에서는 요금·수질·누수 관련 민원을 접수하고 답변을 확인할 수 있다.

부산시는 서비스 안정화를 위해 전 직원을 대상으로 사용자 교육을 실시하고 매뉴얼을 배포하고 시민 홍보에도 나설 계획이다.

박형준 시장은 "국민신문고 중단 장기화로 시민 불편이 커진 상황에서 신속한 대응이 필요했다"며 "시민 중심의 민원 서비스를 제공하는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.





