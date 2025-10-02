문체부 국립예술단체 공연 '호남 소외' 심화

85.5% 서울 개최…'지역편중' 현상 도마

민형배 "서울예술단 광주 이전 적극 지원"

문화체육관광부 소속 8개 국립예술단체 공연이 특정 지역에 집중돼 지역별 문화향유 불균형이 심각하다는 지적이 제기됐다. 특히 호남의 경우 전체 공연의 2%도 채 안 되는 수준에 머물러 지역민들의 문화적 소외감이 커지고 있다는 분석이다.

2일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 문체부로부터 제출받은 '최근 5년간 국립예술단체 공연 실적' 국정감사 자료에 따르면 전국 17개 시·도에서 진행된 총 5,443회 공연 중 호남권에서 열린 공연은 106건(1.9%)에 그쳤다. 지역별로는 광주 41건(0.8%), 전북 34건(0.6%), 전남 31건(0.6%)으로 집계됐다.

이에 비해 올해 8월 기준으로 서울지역 공연은 전체의 85.5%에 달해 압도적으로 많았다. 경기(3.6%), 대구(1.6%), 강원(1.5%), 경북(1.1%)이 그 뒤를 이었으나, 인천은 불과 0.1%로 전국에서 가장 낮은 비율을 기록하며 서울과의 격차가 무려 700배에 달했다.

기관별 서울 공연 집중도 역시 두드러졌다. 국립정동극장은 전체 289회 공연 중 274회를 서울에서 진행, 무려 95%가 수도권에 쏠렸다. 또 국립극단 88.4%, 국립심포니 81.3%, 국립발레단 79.2% 등 대부분의 단체가 70% 이상의 공연을 서울에서 개최했으며, 상대적으로 국립오페라단(44.0%)이 낮은 서울 집중도를 보였다.

민 의원은 "문화는 선택이 아닌 인간다운 삶을 위한 기본권이다"며 "일부 지역에 치우치지 않고 국민 모두가 골고루 혜택을 누리도록 국립예술단체가 앞장서야 한다"고 강조했다. 이어 "올해 초 문체부가 발표한 서울예술단 광주 이전을 위해 국회 차원에서 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



