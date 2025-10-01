본문 바로가기
전남 하천·계곡 불법행위 85건 적발…전국 2번째

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.01 16:52

기사와 사진은 연관 없음.

기사와 사진은 연관 없음.

올해 전남 하천과 계곡에서 적발된 불법행위가 전국에서 두 번째로 많은 것으로 나타났다.


1일 더불어민주당 한병도 의원(전북 익산을)이 행정안전부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 지난 7월 2일부터 두 달간 전남지역 하천 불법행위 적발 건수는 85건으로 집계됐다. 17개 시·도중 경기(88건)에 이어 두 번째로 많았다.

유형별로는 평상·그늘막 설치가 47건으로 가장 많았고, 가설건축물 13건, 불법 경작 4건, 불법 상행위 2건, 기타 19건이었다.


같은 기간 광주에서는 가설 건축물 7건, 불법 경작 5건, 기타 2건 등 총 14건이 적발돼 전국에서 3번째로 적었다.


한 의원은 "불법 계곡 시설은 국민 안전을 위협하는 생활형 안전 사각지대다"며 "깨끗한 계곡을 되찾아 지역주민의 기회와 혜택으로 이어질 수 있도록 국회 차원에서 제도적 기반을 마련하겠다"고 말했다.

한편 한 의원은 반복·상습 하천 불법행위에 대한 행정대집행 특례 확대 등을 담은 '소하천정비법 개정안'을 대표 발의할 계획이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
