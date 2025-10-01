연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감

외국인·기관 양매수

연휴를 앞두고 코스피 지수가 1% 가까이 오르며 마감했다. 외국인과 기관의 양매수가 지수를 끌어올린 것으로 보인다.

1일 코스피는 전날 대비 0.91% 오른 3455.83으로 정규장 거래를 마쳤다. 장 초반 3444.06으로 강보합 출발 이후 3450대를 유지했다.

외국인과 기관의 양매수가 주효했다. 각각 9278억원, 2892억원씩 순매수했다. 개인만 1조2592억원을 순매도했다. 외국인의 경우 3일 연속 순매수를 이어갔다.

상승한 업종이 다수였다. 의료·정밀기기 업종의 상승 폭이 3.01%로 가장 컸다. 이어 전기·전자 업종도 2.30% 올랐다. 기계·장비(1.82%), 제조(1.50%), 일반서비스(1.28%), 음식료·담배(1.07%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. IT서비스(-1.45%), 전기·가스(-1.34%), 증권(-1.31%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,900 등락률 +3.03% 거래량 6,938,399 전일가 62,700 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파대규모 LNG 발주 러시…조선株 수혜 본격화韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (3.0%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 360,000 전일대비 12,500 등락률 +3.60% 거래량 2,796,724 전일가 347,500 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파대규모 LNG 발주 러시…조선株 수혜 본격화상법 개정에 주목받는 우선주…안정적 수익 기대되지만 접근은 신중하게 전 종목 시세 보기 close (2.8%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 2,100 등락률 +2.50% 거래량 21,723,885 전일가 83,900 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파대규모 LNG 발주 러시…조선株 수혜 본격화김성환 장관, 기후에너지환경부 출범 후 첫 행보는…기업인과 소통 전 종목 시세 보기 close (2.2%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 528,000 전일대비 13,000 등락률 +2.52% 거래량 185,505 전일가 515,000 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감HD현대중공업, 美 해군 군수지원함 MRO 본격 착수 전 종목 시세 보기 close (1.9%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,099,000 전일대비 8,000 등락률 -0.72% 거래량 158,652 전일가 1,107,000 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 141,477 전일가 347,500 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 LG에너지솔루션, 韓美 비자 활동범위 합의에 "미국 공장 정상화에 최선"(종합)LG에너지솔루션, 韓美 비자 활동범위 합의에 "미국 공장 정상화에 최선"연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파 전 종목 시세 보기 close (-0.2%)만 내렸다.

코스닥도 전날보다 0.40% 오른 845.34에 폐장했다. 다만 개장 시점의 주가 846.32보다는 조금 내린 채 거래를 마쳤다.

코스피 시장과 달리 기관 홀로 981억원 순매수했다. 외국인과 개인은 각각 594억원, 281억원씩 순매도했다.

상승 업종과 하락 업종 비율이 비슷했다. 비금속(1.94%), 금속(1.29%), 섬유·의류(1.10%), 기계·장비(1.28%), 전기·전자(1.08%), 화학(1.03%), 출판·매체복제(1.00%) 등 1% 이상 오른 업종이 다수였다. 반면 통신(-1.38%), 금융(-1.19%), IT서비스(-0.87%), 제약(-0.61%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목은 대부분 내렸다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 567,000 전일대비 34,000 등락률 -5.66% 거래량 207,851 전일가 601,000 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close 의 낙폭이 -5.9%로 가장 컸다. 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 211,000 전일대비 4,500 등락률 -2.09% 거래량 94,959 전일가 215,500 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려" 전 종목 시세 보기 close (-2.0%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 307,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 108,951 전일가 309,000 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close (-0.8%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,200 전일대비 250 등락률 -0.53% 거래량 333,265 전일가 47,450 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파에코프로에이치엔, 카이스트·화학연과 '직접 공기포집' 기술 공동 개발연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 299,000 전일대비 1,000 등락률 -0.33% 거래량 111,288 전일가 300,000 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연 4%대 부담 없는 금리로 4배 주식자금 활용 가능! 신용미수대환도 OK연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등도 내렸다. 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 148,200 전일대비 7,700 등락률 +5.48% 거래량 370,377 전일가 140,500 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (5.0%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 95,000 전일대비 2,600 등락률 +2.81% 거래량 451,029 전일가 92,400 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 즉시! 전 종목 시세 보기 close (2.4%) 등은 올랐다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>