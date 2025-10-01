본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감

이민우기자

입력2025.10.01 16:17

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인·기관 양매수

연휴를 앞두고 코스피 지수가 1% 가까이 오르며 마감했다. 외국인과 기관의 양매수가 지수를 끌어올린 것으로 보인다.


1일 코스피는 전날 대비 0.91% 오른 3455.83으로 정규장 거래를 마쳤다. 장 초반 3444.06으로 강보합 출발 이후 3450대를 유지했다.

외국인과 기관의 양매수가 주효했다. 각각 9278억원, 2892억원씩 순매수했다. 개인만 1조2592억원을 순매도했다. 외국인의 경우 3일 연속 순매수를 이어갔다.


상승한 업종이 다수였다. 의료·정밀기기 업종의 상승 폭이 3.01%로 가장 컸다. 이어 전기·전자 업종도 2.30% 올랐다. 기계·장비(1.82%), 제조(1.50%), 일반서비스(1.28%), 음식료·담배(1.07%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. IT서비스(-1.45%), 전기·가스(-1.34%), 증권(-1.31%) 등은 떨어졌다.


시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 두산에너빌리티 (3.0%), SK하이닉스 (2.8%), 삼성전자 (2.2%), HD현대중공업 (1.9%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 한화에어로스페이스 (-0.9%), LG에너지솔루션 (-0.2%)만 내렸다.

코스닥도 전날보다 0.40% 오른 845.34에 폐장했다. 다만 개장 시점의 주가 846.32보다는 조금 내린 채 거래를 마쳤다.


코스피 시장과 달리 기관 홀로 981억원 순매수했다. 외국인과 개인은 각각 594억원, 281억원씩 순매도했다.


상승 업종과 하락 업종 비율이 비슷했다. 비금속(1.94%), 금속(1.29%), 섬유·의류(1.10%), 기계·장비(1.28%), 전기·전자(1.08%), 화학(1.03%), 출판·매체복제(1.00%) 등 1% 이상 오른 업종이 다수였다. 반면 통신(-1.38%), 금융(-1.19%), IT서비스(-0.87%), 제약(-0.61%) 등은 내렸다.


시총 상위 10위 종목은 대부분 내렸다. 파마리서치 의 낙폭이 -5.9%로 가장 컸다. 삼천당제약 (-2.0%), 레인보우로보틱스 (-0.8%), 에코프로 (-0.5%), 펩트론 (-0.5%) 등도 내렸다. 리가켐바이오 (5.0%), 에이비엘바이오 (2.4%) 등은 올랐다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기