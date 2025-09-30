사토시홀딩스, 업비트 기와체인 기반 '탈중앙화코인 거래소' 테스트 착수…생태계 확장

사토시홀딩스 사토시홀딩스 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,195 전일대비 10 등락률 +0.31% 거래량 539,520 전일가 3,185 2025.09.30 11:28 기준 관련기사 사토시홀딩스, OP 스택 기반 레이어2 메인넷 '타이거체인' 공개"더불어 안전 프로젝트" 출범…건설현장 산재, 드론과 법률이 직접 막는다사토시홀딩스, 양자보안 드론 플랫폼 개발…CES 2026 혁신상 도전 전 종목 시세 보기 close 가 업비트가 개발한 기와체인(GIWA CHAIN)을 기반으로 한 차세대 탈중앙화코인 거래소(DEX)의 테스트 운영에 돌입했다고 30일 밝혔다.

이번 프로젝트는 단순한 거래소 서비스 출시를 넘어, 기와체인을 매개로 업비트와의 긴밀한 연결을 도모하는 전략적 행보로 평가된다.

새로운 거래소는 기와체인의 고속 합의 알고리즘을 활용해 중앙화 거래소 수준의 빠른 거래 체결을 구현하는 것을 목표로 한다.

또한 이더리움, 바이낸스 스마트체인, 솔라나 등 주요 블록체인과의 네이티브 연동을 통해 체인 간 자산 교환의 장벽을 낮추고, 향후 기와월렛과의 연동을 통해 생태계를 확장할 계획이다.

사토시홀딩스는 최근 인수중인 코스닥 상장사 DGP DGP 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,538 전일대비 50 등락률 -3.15% 거래량 997,251 전일가 1,588 2025.09.30 11:28 기준 관련기사 외인·기관 순매도에 1% 넘게 빠진 코스피…2560선 '후퇴'[특징주]신재생에너지 '훈풍' DGP 상한가↑DGP, 中 아스트로너지쏠라코리아와 태양광발전 사업개발 MOU 전 종목 시세 보기 close 와 공동으로 이번 거래소를 운영할 예정이며, 기와월렛을 통해 업비트에서 거래되지 않는 수천 개의 코인을 지원할 계획이다. 현재 해당 거래소는 공식 웹사이트를 통해 테스트 서비스를 제공 중이다.

이번 행보는 네이버의 업비트 운영사 두나무 인수, 그리고 업비트가 지난 9월 개발자 컨퍼런스(UDC)에서 공개한 GIWA Wallet의 실명인증(KYC) 도입 계획과 맞물린다.

또한 향후 기와월렛을 연동할 경우 업비트의 1000만 이상의 가입자와 해당 거래소 간의 직접 연결이 가능해지며, 이는 사용자 확보 속도가 기존 DEX와 비교할 수 없을 만큼 빠를 것으로 예상된다.

업계 관계자는 "기와월렛과 업비트 계정 연동을 통한 간편한 자산 전송, 지갑 인증, RWA 및 STO 금융 연계 서비스 확장도 가능할 것"이라며 "이를 기반으로 국내외 디파이(DeFi) 시장에서 강력한 경쟁력을 갖출 수 있을 것"이라고 전망했다.

사토시홀딩스 관계자는 "이번 DEX는 기와체인과 기와월렛 기반의 전략적 연계를 통해 국내 디파이 시장의 새로운 허브로 자리매김하고, 글로벌 시장 진출의 교두보를 마련할 것"이라며 "DGP와의 협업을 강화해 RWA 및 STO 연계 서비스까지 순차적으로 선보일 예정"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



