'국정자원 화재' 우본, 우체국쇼핑 피해 업체 직접 지원

우정사업본부(우본)가 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 피해 입은 우체국쇼핑 입점 업체를 직접 챙긴다.

우본은 국정자원 화재로 우체국쇼핑 서비스 제공이 중단돼 매출 손실이 불가피한 업체를 지원할 방안을 마련해 시행한다고 30일 밝혔다.

추석 연휴 전 국정자원 화재로 우체국쇼핑 입점 소상공인이 입은 매출 피해액은 최대 2400여개 업체에 126억원가량으로 추산된다.

이들 업체를 지원하기 위해 우본은 먼저 내달 말까지 '우체국쇼핑 입점 업체 피해 신고센터'를 운영, 업체별 피해 현황을 파악할 계획이다.

또 신고센터는 전문인력을 별도 배치해 전화, 이메일 등 핫라인 기반으로 운영된다. 우본은 신고센터를 통해 접수된 업체 중 피해 규모가 크거나 신속한 재고 소진이 필요한 식품류 등 업체를 선정해 상품을 직접 구매할 계획이다. 상품 직접 구매 규모는 11억원 상당이다.

우본은 추석 연휴 이후에도 22억원의 예산을 투입해 우체국 예금·보험 홍보용 물품으로 피해 업체 상품을 추가 매수하는 한편 우체국쇼핑과 연계된 외부 온라인쇼핑몰 기획전을 통해 우체국쇼핑몰 서비스 중단으로 막혔던 판로를 열어 추가 판매가 가능하도록 지원한다.

특히 입점 업체의 명절 자금 지원을 위해 내달 5일 지급 예정인 판매 정산금액 73억원을 내달 2일 선지급하고, 우체국쇼핑몰이 정상 가동된 이후 1개월간 판매수수료를 면제(8억원 규모)한다고 우본은 강조했다.

곽병진 우본 본부장 직무대행은 "국정자원 화재 이후 우체국쇼핑 입점 업체의 어려움이 커지는 상황"이라며 "우본은 가용 가능한 모든 역량을 동원해 우체국쇼핑 입점 업체의 피해 회복을 도울 것"이라고 말했다.

한편 우체국쇼핑 서비스는 지난 26일 국정자원 대전 본원 화재 발생 후 현재까지 운영이 중단된 상태다. 우본은 29일부터 국민 생활과 밀접한 우편서비스 대부분을 재개했지만, 우체국쇼핑 서비스는 당분간 재개하기 어려울 것으로 예상한다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



