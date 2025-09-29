본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

루프트한자, 2030년까지 4000명 감원

이승진기자

입력2025.09.29 19:46

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

독일 항공사 루프트한자그룹이 직원 4000명을 감축할 계획이라고 현지 매체들이 29일(현지시간) 보도했다.


루프트한자는 업무를 디지털·자동화해 2030년까지 이같이 감원하고 영업이익률 목표치를 현재 8％에서 8∼10％로 높이겠다고 밝혔다.

루프트한자, 2030년까지 4000명 감원
AD
원본보기 아이콘

경제지 한델스블라트는 회사 소식통을 인용해 감원 대상이 대부분 관리직이며 IT 부서에서만 일자리 2000개가 줄어들 전망이라고 전했다. 루프트한자그룹 전세계 직원은 올해 상반기 기준 10만3000명이다.

카르스텐 슈포어 최고경영자(CEO)는 최근 관리비용을 20％ 절감해야 한다며 구조조정 의사를 밝힌 바 있다.


루프트한자그룹은 에어프랑스-KLM과 함께 유럽 양대 항공그룹이다. 루프트한자를 중심으로 유로윙스, 스위스항공, 오스트리아항공, 브뤼셀항공 등을 거느리고 있다.


올해 1월에는 이탈리아 국영 항공사 이타(ITA) 지분 41％를 확보해 계열사로 편입했다. 루프트한자는 이탈리아 정부와 협약에 따라 내년까지 지분을 90％로 늘릴 계획이다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

서울 집값 진짜 잡힐까… 한강벨트에 19.8만가구 공급

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

새로운 이슈 보기