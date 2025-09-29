전주시, '2025 전주드론축구월드컵' 성료

2만여명 참여…"관광스포츠 중심도시 자리매김"

전북 전주시가 지난 25~28일 4일간 전주월드컵경기장 일원에서 개최한 '2025 전주드론축구월드컵(FIDA World Cup Jeonju 2025)'이 성황리에 마무리됐다.

29일 시에 따르면 이번 대회에는 23개국 드론축구 국가대표를 포함한 전 세계 33개국 선수단이 드론축구 종주도시 전주에 모여 열띤 경기를 펼쳐 전주에서 시작된 드론축구가 세계인이 함께 즐기는 신개념 스포츠로 자리매김했음을 입증했다.

지난 25~28일 4일간 전주월드컵경기장 일원에서 펼쳐진 '2025 전주드론축구월드컵'이 성황리에 마무리됐다. 전주시 제공

실제 이번 대회 개막식에는 1만5,000명, 시상식에는 5,000명이 참여하는 등 공식행사에만 2만여명이 찾았다.

먼저 대회 기간 각국 선수단들이 고난도 전략과 팀워크를 선보인 드론축구 국가대표전과 클럽대항전이 열려 드론축구의 매력을 관람객들에게 생생하게 전달했다.

또 이번 월드컵에서 첫선을 보인 크래싱(Cracing)과 슈퍼파일럿 선발대회(Super Pilot Competition)는 관람객들의 시선을 단번에 사로잡으며 뜨거운 환호를 이끌어 냈다.

이와 함께 이번 월드컵에서는 '글로벌 드론 종합축제'라는 대회 취지에 걸맞게 드론 스포츠 경기뿐만 아니라 드론산업과 지역 문화예술공연 등 다양한 연계행사들이 함께 진행돼 관람객과 참가선수단 모두에게 풍성한 볼거리와 경험을 제공했다.

구체적으로 전주더메이호텔에서 개최된 '드론산업 국제 심포지엄'은 드론 전문가 등 참석자들이 글로벌 드론산업의 최신 동향과 전략을 공유하고, 국산화 정책 및 상용화 사례를 통한 산업의 전략적 비전을 제시하는 등 산업 미래를 논의하는 시간으로 꾸며졌다.

여기에 ▲거리극축제 '노상놀이야' ▲조선팝 공연 ▲CLUB THE 8 DRONE ▲지역 공예인과 함께하는 놀공체험 ▲전주시립국악단 공연 등 전주를 대표하는 문화·관광·예술 행사들이 함께 열려 관람객들에게 다채로운 체험과 즐거움을 선사했다.

이외에도 이번 월드컵에서는 바이전주 우수상품을 전시·홍보하는 '2025 Buy전주 GOGO페스티벌'과 전주시 민생경제 살리기 프로젝트인 '함께장터'의 일환으로 추진 중인 '한가위 맞이 함께 더 큰 장터'도 함께 진행됐다.

시는 이번 행사를 통해 드론축구 종주도시의 위상을 전 세계에 각인시키는 한편, 산업과 스포츠, 문화·관광을 어우러진 전주의 다양한 매력을 알려 전주가 미래 드론 레저스포츠 수도로 도약하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이와 관련 이번 첫 드론축구월드컵에서는 '대한민국'(Class40)과 '일본'(Class20) 대표팀이 치밀한 전략과 완벽한 팀워크를 바탕으로 23개국이 참가한 드론축구 국가대표전 정상에 올랐으며, 클럽대항전 결승에서는 노련한 경기 운영과 끈끈한 조직력을 발휘한 '대한민국(Griffin)'(Class40), '대한민국(Little Griffin)'(Class20) 팀이 우승컵을 들어 올렸다.

또 드론 간 충돌을 통해 기량을 겨루는 경기인 크래싱 대회(시범종목)에서는 순간 판단력과 흔들림 없는 집중력을 앞세운 '대만' 대표팀이 승리를 거머쥐었고, 최고의 드론 조종 실력을 겨루는 슈퍼파일럿 선발대회에서는 세계 각국의 드론 선수들이 긴장감 넘치는 승부를 펼친 결과, '대한민국'의 황건우 선수가 최종 우승자로 선정돼 '세계 최강 드론 파일럿'이라는 명예를 얻게 됐다.

우범기 시장은 "이번 2025 전주드론축구월드컵은 전주가 세계 드론 스포츠의 중심임을 확인할 수 있는 뜻깊은 행사였다"며 "앞으로도 전주가 산업과 스포츠, 문화가 조화롭게 발전하는 글로벌 도시로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





