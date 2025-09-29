'국민세단' 쏘나타 출시 40년…1000만대 판매 눈앞

1985년 첫선 936만대 팔려

'국민 세단'으로 불리는 '쏘나타'가 1985년 출시 이후 40년 동안 963만대가 팔려 1000만대 돌파를 눈앞에 두고 있다. 국내 자동차 업계에서 1000만대를 판매한 모델은 현재 현대차 아반떼와 액센트뿐이다. 현대자동차는 상품성을 강화한 새로운 연식 변경 모델을 출시하고 국내 대표 중형 세단의 명맥을 이어간다.

29일 업계에 따르면 쏘나타는 1983년 출시된 스텔라의 고급 트림 모델로 1985년 처음으로 시장에 등장했다. 단일 승용차 브랜드 중 가장 오래 생산 중인 모델로, 지금까지 8세대에 걸쳐 변화를 거듭해왔다.

1985년 출시 첫해 1000대 이상 팔린 쏘나타는 이듬해 수출을 시작했다. 이어 1991년 내수 판매량 10만대를 돌파했으며 2002년에는 해외에서 판매량 10만대를 넘어섰다. 2011년에는 해외시장에서 무려 42만대가 팔리면서 역대 최고 판매 기록을 세우기도 했다. 출시 후 지난 8월까지 쏘나타의 누적 판매량은 963만6059대에 달한다. 현재 현대차 투싼이 작년 4월 900만대를 돌파한 후 올해 1000만대 판매가 예상되는 만큼, 쏘나타는 국내 네 번째 1000만대 판매 모델이 될 것으로 기대된다.

현대차는 이날 쏘나타의 전통을 이어갈 연식 변경 모델 '2026 쏘나타 디 엣지'를 이날 출시했다. 고객 선호도가 높은 사양들을 구성한 신규 트림 'S'를 추가하고, 트림별로 다양한 편의·안전 사양을 기본 적용했다.

S 트림은 엔트리 트림 '프리미엄'을 기반으로 ▲12.3인치 클러스터·내비게이션 ▲후측방 충돌방지 보조 ▲고속도로 주행 보조 ▲1열 통풍시트 ▲듀얼 풀오토 에어컨 등을 기본 탑재했다. 주력 트림인 '익스클루시브'에는 ▲원격 스마트 주차 보조 ▲서라운드 뷰 모니터 ▲후측방 모니터 ▲측방 주차거리 경고 ▲후방 주차 충돌방지 보조 등 편의·안전 사양을 기본 장착했다.

연식변경 모델의 가격은 스마트스트림 가솔린 2.0 모델이 2826만~3549만원이며 하이브리드는 세제 혜택 반영 기준으로 프리미엄은 3270만원, 최고가인 인스퍼레이션 3979만원이다.

현대차는 쏘나타 출시 40주년을 기념해 내년 1월4일까지 서울 남산 문화공간 '피크닉' 온실 공간에서 '스텔라 88' 복원 차량과 관련 아카이브를 선보이는 '바이 유어 사이드 - 스텔라&쏘나타' 전시를 진행한다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



