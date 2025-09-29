본문 바로가기
현대百, 마카오 최대 리조트와 맞손…"VIP 서비스 강화"

박재현기자

입력2025.09.29 09:56

현대百 VIP, 마카오 리조트 방문 시 혜택
전용 페이지 사전 예약시 객실 20% 할인 등

현대백화점 은 마카오를 대표하는 리조트 운영 기업 '샌즈 차이나(Sands China)'와 VIP 서비스 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.


마카오 샌즈 차이나 리조트 야간 전경. 현대백화점 제공

샌즈 차이나는 1만개 이상 룸을 운영하는 마카오 최대 규모의 리조트 기업이다. 지난해 이들 리조트를 방문하는 고객은 9000만명에 달한다.

이번 서비스 제휴로 현대백화점 VIP 고객은 마카오에 위치한 샌즈 차이나가 운영하는 3개 리조트(더 베네시안 마카오·더 파리지앵 마카오·더 런더너 마카오)에 방문하면 다양한 혜택을 받게 된다.


우선 리조트 이용 시 할인 혜택이 제공된다. 현대백화점 VIP 전용 페이지를 통해 사전 예약 시 객실 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 현대백화점 VIP 등급이 표시되는 현대백화점 애플리케이션(앱) 화면을 여권과 함께 제시하면 리조트 내 12개 레스토랑을 10% 할인된 가격에 이용할 수 있다.


또 샌즈 차이나의 랜드마크이자 에펠탑 절반 크기로 재현된 '에펠탑 전망대' 이용권 2매와 대형 미디어 전시회 '팀랩' 20% 할인 혜택이 제공된다.

최근 현대백화점은 글로벌 기업과의 VIP 서비스 제휴를 확대하고 있다. 지난해에는 태국 대표 리테일 '시암피왓그룹', 일본 프리미엄 백화점 '한큐백화점'과 VIP 서비스 제휴를 맺었다. 지난 4월에는 싱가포르 최대 리조트 '마리나 베이 샌즈(Marina Bay Sands)'와 협약을 맺었다.


현대백화점은 차별화된 쇼핑 경험을 제공해 고객 로열티를 강화하겠다는 계획이다. 현대백화점 글로벌 제휴 서비스는 매달 100여명의 VIP가 이용하고 있다. 회사 측은 경기 침체 장기화에도 VIP를 중심으로 하는 '하이엔드 소비'는 견고하게 유지되는 경향을 보이고 있다고 설명했다.


현대백화점 관계자는 "급변하는 글로벌 리테일 환경에서 차별화된 고객 경험이 핵심 경쟁력이라고 판단하고 있다"며 "VIP 서비스의 물리적 경계를 허물고 현대백화점에서만 가능한 색다른 경험의 가치를 제공하기 위해 앞으로도 글로벌 네트워크를 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

