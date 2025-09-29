본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"GS, 실적 견조·고배당 문제 없을 듯"

김진영기자

입력2025.09.29 08:34

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB증권이 29일 GS에 대해 전 사업부 시황이 견조한 수준이라며 상반기 호텔 업황 개선에 이어 하반기 정유 실적이 개선될 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 6만1000원을 유지했다.


GS의 올해 3분기 영업이익은 7172억원(전년 동기 대비 +14%)으로 시장 기대치(6743억원)를 소폭 상회할 것으로 추정된다. GS에너지(영업이익 4687억원)가 칼텍스의 지난 2분기 기저 효과로 전 분기 대비 1252억원 증가한 가운데 EPS/E&R(영업이익 799억원)과 리테일/피앤엘(영업이익 1195억원) 역시 성수기 및 6월 종부세 기저효과로 200억원대 이익 개선이 전망된다.

전우제 KB증권 연구원은 "특별한 일회성 손실이 없는 성수기 실적이 예상된다"며 "하반기 정유 실적과 함께 주가 회복을 기대한다"고 총평했다.


전 연구원은 "GS의 배당 정책은 최근 3개년 평균 당기순이익(일회성 비경상 이익 제외)의 40% 이상을 환원한다는 기조"라며 "2022년 정유 시황 호조에 따른 배당이 2023년 GS 별도 실적에 포함됐던 만큼 올해도 배당 2700원 (시가배당률 6.0%)을 유지할 가능성이 높다"고 봤다. 지난 20년간 GS가 주당배당금(DPS)을 낮춘 경우는 2차례 (2008, 2014년)이다.


전 연구원은 "GS는 호텔을 보유한 지주사로, 2025년 정책 수혜주로 분류될 수 있다"며 "GS피앤엘(5성급 호텔 3개, 3~4성급 호텔 6개. 총 객실 수 3082개)은 주가가 연초 대비 129% 상승했는데, 올해 관광객 수 증가와 더불어 최근 웨스틴 서울 파르나스가 재개장됐기 때문"이라고 설명했다.

[클릭 e종목]"GS, 실적 견조·고배당 문제 없을 듯"
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기