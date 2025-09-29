본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경기도, 양주 청담천 3.93㎞ 정비 착공… 홍수 방어력 대폭 강화

이종구기자

입력2025.09.29 08:07

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 208억원 투입…양주시 만송동~고암동 일원 3.93㎞구간 정비

경기도가 양주시 청담천의 홍수 대응 능력을 강화하기 위한 '양주 청담천 지방하천 정비사업'을 시작한다고 29일 밝혔다.

양주 청담천 2지구 위치도. 경기도 제공

양주 청담천 2지구 위치도. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

정비사업은 양주시 만송동에서 고암동에 이르는 청담천 일원 총 연장 3.93km 구간의 하천을 정비하는 것으로 ▲축제공(제방 쌓기) 5.0㎞ ▲보축(제방 보수·보강)5.0㎞ ▲교량 2개소 설치 등이 포함된다.


총 사업비는 도비 208억원으로 ▲공사비 163억원 ▲감리비 15억원 ▲보상비 22억원 ▲설계 및 기타비용 8억원 등에 투입된다. 공사는 2027년 10월 준공을 목표로 추진된다.

청담천 정비사업은 지난 2021년 실시설계용역과 환경영향평가 협의를 시작으로, 2023년 설계VE(Value Engineering) 자문 및 경기도 건설기술심의위원회 심의를 거쳤다. 2024년 7월 하천공사 시행계획 고시를 통해 보상 협의 절차를 진행하며 본격적인 사업 기반을 마련해왔다.


강성습 경기도 건설국장은 "정비사업을 통해 집중호우 시 청담천의 범람 위험이 크게 줄어들고, 지역 주민의 안전과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다"며 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 양주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.


경기도는 이번 정비사업 완공시 LH에서 추진하는 3.52㎞ 구간을 포함하여 청담천 전체 구간 8.7㎞에 대한 치수 능력과 안정성을 높이고 친환경적이고 안전한 하천 공간을 조성해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 지역 기반을 마련할 방침이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기