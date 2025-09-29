경기도, 양주 청담천 3.93㎞ 정비 착공… 홍수 방어력 대폭 강화

총 208억원 투입…양주시 만송동~고암동 일원 3.93㎞구간 정비

경기도가 양주시 청담천의 홍수 대응 능력을 강화하기 위한 '양주 청담천 지방하천 정비사업'을 시작한다고 29일 밝혔다.

양주 청담천 2지구 위치도. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

정비사업은 양주시 만송동에서 고암동에 이르는 청담천 일원 총 연장 3.93km 구간의 하천을 정비하는 것으로 ▲축제공(제방 쌓기) 5.0㎞ ▲보축(제방 보수·보강)5.0㎞ ▲교량 2개소 설치 등이 포함된다.

총 사업비는 도비 208억원으로 ▲공사비 163억원 ▲감리비 15억원 ▲보상비 22억원 ▲설계 및 기타비용 8억원 등에 투입된다. 공사는 2027년 10월 준공을 목표로 추진된다.

청담천 정비사업은 지난 2021년 실시설계용역과 환경영향평가 협의를 시작으로, 2023년 설계VE(Value Engineering) 자문 및 경기도 건설기술심의위원회 심의를 거쳤다. 2024년 7월 하천공사 시행계획 고시를 통해 보상 협의 절차를 진행하며 본격적인 사업 기반을 마련해왔다.

강성습 경기도 건설국장은 "정비사업을 통해 집중호우 시 청담천의 범람 위험이 크게 줄어들고, 지역 주민의 안전과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다"며 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 양주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

경기도는 이번 정비사업 완공시 LH에서 추진하는 3.52㎞ 구간을 포함하여 청담천 전체 구간 8.7㎞에 대한 치수 능력과 안정성을 높이고 친환경적이고 안전한 하천 공간을 조성해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 지역 기반을 마련할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>