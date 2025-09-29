트럼프, 미시간 교회 총격에 "기독교인 겨냥한 표적 공격" 규탄

"미국 내 폭력의 전염병 즉시 끝내야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 미시간주에서 발생한 총격 사건과 관련해 "기독교인을 겨냥한 표적 공격"이라며 사태 파악을 위해 전폭적인 지원에 나서겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "미시간주 그랜드 블랑에 있는 예수 그리스도 후기 성도 교회에서 발생한 끔찍한 총격 사건에 대해 보고받았다"며 이같이 말했다.

그는 "용의자는 사망했지만 여전히 밝혀야 할 것들이 많다"며 "이번 사건은 또다시 미국 내 기독교인을 표적으로 한 공격으로 보인다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 "연방수사국(FBI)이 즉시 현장에 도착해 연방 차원의 수사를 주도하고 주-지방 당국에 전폭적인 지원을 제공할 것"이라며 "트럼프 행정부는 언제나 그렇듯 대중에게 계속 상황을 알리겠다"고 강조했다. 또 "그동안 희생자들과 가족들을 위해 기도해 달라"고 덧붙였다.

마지막으로 그는 "우리나라에서 벌어지고 있는 이 폭력의 전염병은 즉시 끝나야 한다"고 목소리를 높였다.

앞서 이날 미시간주 그랜드 블랑의 한 교회에서 총격 사건이 발생해 최소 1명이 숨지고 9명이 부상을 입었다.

트럼프 대통령의 이번 기독교 표적 공격 발언은 최근 미국의 보수 청년 활동가 찰리 커크 터닝포인트USA 대표의 피살 사건과 무관치 않은 것으로 보인다. 독실한 기독교 신자인 커크는 지난해 대선에서 트럼프 대통령 당선에 기여한 인물로, 그의 추모식에는 트럼프 대통령부터 J.D. 밴스 부통령, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 행정부 핵심 인사들이 총출동했다. 뉴욕타임스(NYT)는 이를 두고 "트럼프 2기 시대의 보수 기독교와 공화당이 얼마나 밀착됐는지 보여주는 순간"이라고 평가했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



