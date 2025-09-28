분당 재건축 '물량 제한'에 주민들 뿔났다…8만8000명 비대위 출범[부동산AtoZ]

주민 연합체 ‘비상대책위’ 발족, 60개 단지 참여

국토부 향해 “불공정 조치” 철회 요구…성남시엔 “부지 확보 무능” 지적

재건축 지연에 주민 불안 확산…정비계획 통과·이주대책 난항

국토부 “분당만 해당 아냐, 1기 신도시 전체 공통 규정”

최근 국토교통부가 1기 신도시인 분당의 내년도 재건축 정비구역 지정 물량을 최대 1만 2000가구로 제한하고 올해 미지정된 물량의 이월을 금지하자, 분당 주민들이 연합 비상대책위원회를 꾸리고 정부와 성남시를 상대로 동시 압박에 나섰다. 중앙정부와 지방정부의 갈등에 주민들만 피해를 보고 있다는 비판이 거세다.

분당재건축 이월물량 제한에 분당 재건축 비대위가 문제해결을 촉구했다. 사진은 분당 재건축 단지 중 하나인 수내동의 양지마을. 이재명 대통령이 보유 중인 아파트다. 더블옥션. AD 원본보기 아이콘

'분당재건축 이월물량 제한반대 비상대책위원회'는 28일 "국토부의 부당한 규제와 성남시의 무능한 행정을 결코 좌시하지 않을 것"이라며 국토부와 성남시 양측에 문제 해결을 촉구했다. 비대위에는 분당 내 아파트·빌라·단독주택 연합단체들이 총망라해 참여했다. 소속 주민은 60개 단지, 8만8000명에 달한다.

비대위는 국토부를 향해 이번 물량 제한이 "오직 분당만을 겨냥한 불공정한 조치"라며 즉각 철회를 요구하는 한편, 세 가지 사안에 대한 공개적인 해명을 요구했다. 비대위는 "당장 1500가구의 이주단지가 없으면 분당 재건축이 불가능한가"라고 물으며, "성남시가 건의한 이주단지 부지에 대해 불가 통보를 한 구체적인 사유는 무엇인지"와 "올해 미지정 물량의 이월을 금지하는 근거는 무엇인지"를 밝히라고 촉구했다.

또한 비대위는 성남시를 향해서도 날을 세웠다. 이들은 "국토부가 이주단지 대체 부지에 대해 불가 통보를 한 이후 추가적인 부지 물색이나 업무 협의를 하지 않은 것은 성남시의 명백한 업무상 귀책사유"라고 지적하며, 국토부와 협조해 이주대책을 반드시 마련하고 선도지구의 연내 정비계획 통과에 만전을 기하라고 촉구했다.

이에 대해 국토교통부는 지난 26일 "정비구역 지정 이월 제한'은 성남시뿐 아니라 1기 신도시 5개 지자체 모두에 적용되는 공통된 내용"이라고 해명한 바 있다. 또한 성남시가 스스로 수립해 주민공람까지 마친 '성남시 노후계획도시 정비 기본계획'에도 이미 반영된 사항이라고 지적했다. 물량 제한의 핵심 근거인 '이주단지 부족' 문제에 대해서도 "성남시가 기존에 협의하던 야탑동 부지 사업을 일방적으로 취소 요청한 뒤, 충분한 사전검토 없이 대체 후보지 3개를 제출했다"며 "해당 부지는 다수의 주거시설 등이 이미 존재해 부지 확보가 사실상 어려웠고, 이런 검토 결과를 지난 5월 성남시에 회신했다"고 설명했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



