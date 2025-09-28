강희업 국토부 차관, 인천공항 점검…"화재 여파·연휴 혼잡 대비 총력”

화재 여파 속 공항 서비스 차질 최소화 당부

추석 최장 11일간 110만 2000명 출국 전망

자회사 노조 파업 대비 필수인력·대체인력 즉시 투입 계획 점검

“시설 점검·모니터링 만전…국민 불편 최소화” 현장 직원 격려

강희업 국토교통부 제2차관이 28일 인천국제공항을 방문해 국가정보자원관리원 화재 여파와 추석 연휴 대비 혼잡 관리 상황을 점검했다. 강 차관은 국민 여행에 지장이 없도록 공항 운영 안정화에 총력을 다해달라고 당부했다.

강 차관은 이날 오후 인천공항 1터미널을 찾아 "국가정보자원관리원 화재에도 불구하고, 유효 신분증 확대 운영과 주차료 사후정산 처리 등을 통해 전국 공항의 주요 서비스는 큰 차질 없이 안정적으로 제공되고 있다"고 확인했다.

이어 최장 11일간의 긴 연휴 동안 총 110만 2000명의 여객이 인천공항으로 출국할 것으로 예상된다며, "수속 시설과 인력을 탄력적으로 가동해 신속한 출국과 편의 제고에 만전을 기할 것"을 주문했다.

또한 추석 기간 중 예고된 공항 자회사 노조 파업과 관련해, 공항 비상대응체계를 미리 점검하고 파업 발생 시 확보된 필수유지업무 인원과 대체인력을 즉시 투입해 항공기 운항 및 여객 서비스 유지에 최선을 다해 달라고 강조했다.

강 차관은 현장 직원들의 노고를 격려하며 "화재 여파로 인한 국민 불편을 최소화하도록 시설 점검과 모니터링에 만전을 기하고, 긴 연휴 동안 안전과 보안에도 소홀함이 없도록 총력을 다해 달라"고 말했다.





