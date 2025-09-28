본문 바로가기
[내일날씨]'가시거리 200m' 짙은 안개…출근길 교통안전 '주의'

오유교기자

입력2025.09.28 17:40

중부·경북 북부 내륙 가시거리 200m 미만
전남 남해안·제주 새벽 비, 충북·경북 오후 소나기
아침 최저 15~20도, 낮 최고 23~27도 완연한 가을
일교차 10도 안팎…건강 관리와 교통안전 유의 필요
기상청 “강·호수·골짜기 인근 도로 안개 특히 짙어”

월요일인 29일 아침 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 출근길 교통안전에 각별한 주의가 요구된다. 아침 기온은 대부분 지역에서 20도 아래로 떨어져 완연한 가을 날씨를 보이겠다.

12일 서울 남산에서 바라본 도심에 안개가 끼어 있다. 기상청은 당분간 낮 기온이 20도 내외로 포근하고 낮과 밤의 일교차는 크다고 예보했다. 강진형 기자

12일 서울 남산에서 바라본 도심에 안개가 끼어 있다. 기상청은 당분간 낮 기온이 20도 내외로 포근하고 낮과 밤의 일교차는 크다고 예보했다. 강진형 기자

28일 기상청에 따르면 이날 밤부터 29일 아침 사이 중부 내륙과 경북 북부 내륙에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠다. 기상청은 특히 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있다며 차량 운행 시 감속 운행 등 안전에 유의해달라고 당부했다.


중부지방은 가끔 구름이 많겠고 남부지방과 제주도는 구름이 많은 가운데, 전남 남해안과 제주도에는 이른 새벽에 가끔 비가 오겠다. 충북 북부와 경북 북동 산지에는 늦은 오후 한때 5㎜ 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

당분간 기온은 평년과 비슷하겠으나 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어지겠다. 29일 아침 최저기온은 15∼20도, 낮 최고기온은 23∼27도로 예보됐다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
