광주 AI 기업 글로벌시장 진출 '청신호'

시, 中 상하이 'AI 허브'와 업무협약

AI실증기술·플랫폼 구축 등 긴밀 협력

강기정 광주시장이 지난 26일(현지시간) 중국 상하이 푸동 소프트웨어파크 창업투자관리 유한회사-링양스마트테크와 AI 산업 생태계 조성과 글로벌 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결에 앞서 인사말을 하고 있다. 광주시 제공

'대한민국 AI 중심도시' 광주시가 지역 인공지능(AI) 기업들의 글로벌시장 진출을 위한 교두보를 확보했다.

28일 시에 따르면 강기정 시장을 비롯한 광주시 대표단은 지난 26일(현지시간) 중국 상하이 '푸둥 소프트웨어파크'에서 푸둥 소프트웨어파크 창업투자관리 유한회사, 링양 스마트 테크놀로지와 'AI 산업 생태계 조성 및 글로벌 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약식에는 강 시장, 푸둥 소프트웨어파크 창업투자관리 유한회사의 네잉 당서기 겸 총경리, 퉁젠퍼이 사장, 링양 스마트테크놀로지의 양위쥔 사장 등 주요 관계자들이 참석, 산업·기술·인재를 포괄하는 협력체계 구축을 위한 상호 협력 의지를 다졌다.

협약에 따라 이들 기관은 MOU를 통해 산업, 기술, 인재 양성 등 협력체계를 구축하며, 특히 광주 지역 AI 기업들의 중국 시장 안착을 적극 지원하기로 했다. 주요 협력 분야는 ▲혁신 기술 및 시장 정보 공유를 통한 상호 해외 진출 지원 ▲AI 기반 실증 프로젝트 및 고도화된 모델 연구개발 협력 ▲차세대 AI 인재 양성을 위한 교육 프로그램 및 전문가 교류 플랫폼 구축 등이다. 이러한 다각적인 협력을 통해 광주 AI 기업들은 중국의 거대한 시장과 첨단 기술을 접하며 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

네잉 당서기 겸 총경리는 "AI 도시 광주는 중국과 가까운 인연이자 중요한 협력 파트너다"며 "이번 협약이 양국 경제의 주춧돌이 되고 AI 산업의 동력이 되길 바란다"고 말했다.

강 시장은 "대한민국 AI 중심도시 광주는 4,300억원 규모 1단계 사업에 이어 6,000억원 규모 2단계 사업과 2조5,000억원 규모 국가컴퓨팅센터 유치를 통해 AI 기업 1,000개 집적을 목표로 하고 있다"며 "이번 협약이 광주 AI 기업들의 해외 진출 교두보가 되길 바란다"고 밝혔다.

한편 시는 이번 중국 진출 채널 확보를 시작으로, 앞으로 지속적인 교류와 소통을 통해 기술 투자 유치 및 공동 프로젝트 발굴 등 더욱 구체적인 협력 방안을 마련해 나갈 계획이다.





호남취재본부 강성수 기자



