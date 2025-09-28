본문 바로가기
일반

민주당, 강원 영동권 물 부족 해결 특위 출범…송기헌 위원장 선임

오유교기자

입력2025.09.28 16:10

언론사 홈 구독
정부·여당 핵심부, 강릉 가뭄 해결 의지 표명에 발맞춰 특위 출범
단기 생활불편 해소부터 해수담수화·수자원 인프라 확충까지 논의
내년도 예산 반영 목표…접경지역 군부대 식수 대책도 과제로 포함

더불어민주당이 역대 최악의 가뭄으로 큰 피해를 본 강릉을 비롯해 강원 영동권 전역의 물 부족 문제 해결을 위한 본격적인 대응에 나섰다.

송기헌 더불어민주당 의원. 송기헌 의원실.

더불어민주당은 지난 26일 최고위원회의에서 '강원 영동지역 가뭄·물 부족 사태 해결 특별위원회' 구성을 의결하고, 위원장에 3선의 송기헌(강원 원주시을) 국회의원을 임명했다.


이번 특위 출범은 이재명 대통령과 당 지도부 등 당·정·대 핵심 책임자들이 강릉 물 부족 사태 해결에 강한 의지를 표명한 데 따른 것이다. 특위는 단기적 대응을 넘어, 매년 반복되는 강원 영동권의 구조적 물 부족 문제를 근본적으로 해결하고 기후위기에 대응한 통합 물관리 체계를 마련하는 데 집중할 방침이다.

특위는 내년도 정부 예산안에 관련 사업을 반영하는 것이 목표다. 국회 상임위 소속 의원들과 지역 전문가들을 중심으로 조속히 구성을 마칠 계획이다. 단기적으로는 주민 생활 불편 해소 방안을, 중장기적으로는 다양한 수원 확보와 수자원 인프라 확충, 해수담수화 시설 도입 등 항구적 대책을 논의해 나갈 예정이다. 접경지역 군부대의 식수 문제 해결을 위한 인프라 확충도 주요 과제로 다룬다.


송기헌 특별위원장은 "정부와 국회가 힘을 모아 실효성 있는 대책과 항구적 대안을 마련하고, 반드시 예산에 반영하기 위한 실행 조직으로서 역할에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 송 위원장은 앞서 지난달 정청래 당 대표와 함께 강릉을 방문해 주민 의견을 청취하고, 이달 초 국회 긴급정책토론회를 개최하는 등 대책 마련에 앞장서 왔다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

