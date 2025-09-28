본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

임대차분쟁조정위, 10건 중 4건 각하…임대인 거부에 세입자 '속수무책'[부동산AtoZ]

오유교기자

입력2025.09.28 16:06

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최근 5년간 주택 분쟁 39%, 상가 분쟁 48%가 개시 전 각하
각하 사유 80~90%가 임대인 거부…제도적 허점 드러나
조정 권고안 도입 필요성 제기…“소송 참고자료라도 돼야”

임대차 분쟁 해결을 위해 마련된 임대차분쟁조정위원회(조정위)가 임대인(피신청인)의 거부권 남발로 유명무실하다는 비판이 제기됐다. 조정 신청 10건 중 4~5건은 임대인이 거부한다는 이유만으로 논의조차 시작하지 못하고 각하되는 것으로 나타났다.

이건태 의원. 이건태 의원실.

이건태 의원. 이건태 의원실.

AD
원본보기 아이콘

28일 이건태 더불어민주당 의원이 한국부동산원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간(2021년~2025년 8월) 처리된 주택임대차 분쟁의 38.7%, 상가임대차 분쟁의 48.2%가 조정 절차를 개시조차 하지 못하고 각하됐다.


각하 사유의 절대다수는 '피신청인의 조정 거부'였다. 주택 분쟁은 각하된 사건의 80.5%, 상가 분쟁은 89.9%가 임대인이 조정을 거부해 절차가 중단됐다. 현행 제도는 피신청인의 참여가 강제되지 않아, 임대인이 거부하면 조정 절차를 개시조차 할 수 없는 구조적 한계를 안고 있다. 어렵사리 조정이 개시되더라도 주택 분쟁의 조정 성공률은 올해 38.8%, 상가 분쟁은 32.4%에 그쳤다.

이건태 의원은 "각하 사유의 80~90%가 피신청인의 거부라는 사실은, 이 제도가 사실상 기울어진 운동장이라는 명백한 증거"라며 "임대인이 거부하면 그만이라는 제도적 허점이 애타는 세입자와 소상공인의 고통만 가중시키고 있다"고 지적했다.


이에 대한 대안으로 이 의원은 '조정 권고안' 도입을 제시했다. 피신청인이 조정에 불응하더라도, 위원회가 사실조사에 기반해 권고안을 제시하도록 하자는 것이다. 이 의원은 "권고안이 비록 법적 강제력은 없더라도 향후 소송에서 중요한 참고 자료로 활용된다면, 피신청인의 성실한 참여를 유도하고 제도의 실효성도 확보할 수 있을 것"이라고 강조했다.

임대차분쟁조정위, 10건 중 4건 각하…임대인 거부에 세입자 '속수무책'[부동산AtoZ] 원본보기 아이콘




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

압사 '참사' 또…최소 39명 사망·51명 부상 발생한 인도 정치 집회

'S대 출신 전문의'인 줄 알았는데…알고 보니

말다툼하는 트럼프-멜라니아?…삿대질에 고갯짓

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

중국, 국경절 연휴 중 연인원 23억명 이동 전망…러시아 등 여행도

점검 나선 한강버스 '결국'…"한달간 시범 운항으로 전환"

러, 우크라 전역 대규모 공습…폴란드, 영공까지 폐쇄

새로운 이슈 보기