본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

국정자원 화재에 문체부도 비상대응체제…64개 시스템 중단돼

박병희기자

입력2025.09.27 19:22

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화체육관광부는 국가정보자원관리원 화재에 따른 행정시스템 장애와 관련 27일 오전 9시 장관 주재 중앙사고수습본부를 설치하고, 오전 9시21분에 위기경보를 '심각' 단계로 상향했다고 밝혔다.


문체부는 대전 국가정보자원관리원 화재로 인해 문체부 전산시스템과 사행산업통합감독위원회 시스템이 중단됐다고 밝혔다. 접속이 중단된 64개의 시스템은 정책브리핑, 문체부 누리집, 불법사행산업감시신고센터, 코리아넷 및 재외문화원 누리집 등 47개의 대민서비스, 공직자통합메일(공직자), 이(e)-브리핑(기자단) 등 특정대상 서비스 6개, 문체부 업무포털 등 11개 시스템이다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽 첫 번째)이 27일 오후 5시 국립현대미술관 서울관에서 국가정보자원관리원 화재에 따른 행정시스템 장애 등과 관련해 중앙사고수습본부 회의를 열어 대책을 논의하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽 첫 번째)이 27일 오후 5시 국립현대미술관 서울관에서 국가정보자원관리원 화재에 따른 행정시스템 장애 등과 관련해 중앙사고수습본부 회의를 열어 대책을 논의하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

AD
원본보기 아이콘

문체부 관계자는 국민 불편을 최소화하기 위해 문체부 누리집을 통해 처리하던 온라인 민원(경력증명서·비영리법인)은 전화, 팩스 및 방문으로 접수 및 처리할 계획이고, 불법사행산업감시신고센터/정기관행물등록관리 신고/등록/접수 업무는 전화로 전환하는 등 비상대응체제에 돌입할 계획이라고 말했다. 아울러 시스템 복구가 지연될 것을 대비해 누리집, 정책브리핑 등의 서비스는 한국문화정보원의 서버를 활용해 우회 서비스하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다.

문체부는 오후 5시에도 장관 주재 중앙사고수습본부 회의를 열어 시스템 장애 대책을 논의했으며, 국가정보자원관리원, 중앙재난안전대책본부 등 유관기관과 협력해 국민의 불편을 최소화할 수 있도록 노력할 방침이라고 강조했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본 여행 취소해야하나"…日 지진조사위 발표 '이례적' "일본 여행 취소해야하나"…日 지진조사위 발표 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

가격 1.7배 올라도 먹는다… Z세대가 빠진 '초록음료'

불꽃축제 보러 오픈런?... AI가 찾아준 '숨은 명당' 따로 있다

102세 후지산 정상 정복…기네스북 오른 할아버지

타국 정상에도 가차없는 美…'유엔총회' 참석中 콜롬비아 대통령 '비자 취소'

트럼프가 찍어 주가 2배 뛴 '리튬아메리카스'…中 의존도 줄여줄까

"도쿄,오사카 간다면 조심해야…지진 언제 일어나도 이상하지 않은 상태"

'성범죄자' 엡스타인 문건서 일론 머스크·英 앤드루 왕자 거론

새로운 이슈 보기