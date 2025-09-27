김동연 "트럼프 요구 수용하면 잃어버린 30년 문 열게 될 것"

김동연 경기도지사가 트럼프 미국 대통령의 '3500억불 선불 미국 투자' 발언에 대해 강력히 반대한다는 입장을 밝혔다.

김동연 지사는 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "미국과의 관세 협상, 한국판 플라자 합의는 안 된다"며 "일본은 40년 전, 플라자 합의가 단초가 되어 '잃어버린 30년'을 보내야 했다"고 경고했다.

그러면서 "트럼프 정부의 일방적인 현금 대미투자 요구를 수용한다면, 대한민국도 잃어버린 30년의 문을 열게 될 것"이라며 "무엇보다 3500억 달러 현금 조달은 불가능하다"고 강조했다.

이어 "외환보유고 4100억 달러는 국가가 위기 시 쓸 수 있도록 준비해두는 예비 자산으로 미국 국채, 금, 외화예금, IMF 포지션 등 다양한 금융상품 형태로 보유되어 있어 바로 꺼내 쓸 수 있는 현금이 아니다"며 "3500억 달러 직접투자를 위한 외환보유고 사용은 현실적으로 불가능하다"고 재차 주장했다.

특히 "더 큰 문제는 외환시장과 주식시장"이라며 "트럼프 대통령의 3500억 달러 '선불(up front)' 발언으로 지난 금요일 원화 환율이 치솟고 국내 주식시장이 휘청거렸다"고 우려했다.

나아가 "투자수익금 90% 미국 내 유보도 문제"라며 "사실상 미국 영구채권을 사라는 것과 다름없는데 회수가 불가능한 구조에 투자할 수는 없다"고 지적했다.

김동연 경기도지사가 27일 자신의 SNS에 올린 글 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 트럼프 대통령의 과도한 요구에 대해 "동맹국 '팔 비틀기'는 미국에도 자해행위"라며 "미국이 다시 위대해지려면(MAGA) 동맹국 '팔 껴안기'가 필요하고 제로섬이 아니라 윈-윈으로 가능하다"고 충고했다.

아울러 "미국의 제조 르네상스는 한국의 제조역량과 결합되어야 가능하다"며 "대한민국만이 반도체, 이차전지, 자동차, 조선 등 미국이 원하는 모든 첨단제조 역량을 가지고 있다"고 말했다.

그러면서 "지금 미국에 필요한 것은 '양적 투자'가 아니라 '질적 투자'"라며 "우리 정부는 미국과의 협상에 있어 방향을 잘 잡고 가고 있고, 통화스와프 요구는 매우 적절했다"고 평가했다.

김 지사는 "직접투자 규모는 적정 수준으로 유지하고 투자 실행 기간은 최대한 늘려 외환시장과 금융시장에 미치는 영향을 최소화하는 방안까지 협상해야 한다"며 '대한민국 경제의 운명을 좌우할 중요한 협상"이라고 덧붙였다.

김 지사는 특히 "정부 비판을 목적으로 수용을 압박하는 식의 정치공세가 아니라, 지금은 이재명 대통령과 협상팀에 힘을 실어줄 때"라며 일각의 무차별적 정부 공세에 대해서도 경고했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>