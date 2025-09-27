정청래 與대표, 국정자원 화재에 "지원대책 강구"…장동혁 "명백한 인재"

정청래 더불어민주당 대표는 27일 대전 국가정보자원관리원 화재 사태와 관련해 "당 차원의 지원 대책을 강구할 것"을 지시했다고 민주당이 밝혔다.

민주당은 이날 언론 공지를 통해 이같이 전했다. 정 대표는 이날 자신의 페이스북 글을 통해서도 "사무총장과 행정안전위 간사에게 정부가 만전의 대책을 세우도록 당차원의 지원대책을 긴밀히 협의하도록 지시했다"며 "조속히 정상화되도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

한정애 민주당 정책위의장도 페이스북에 글을 올려 "정부 중심으로 만전의 대책에 집중하도록 민주당은 예의주시하고, 당 차원의 지원 대책을 검토하겠다"고 말했다.

야당인 국민의힘은 이번 사태에 대해 "명백한 인재"라며 사고 원인 규명과 함께 관련자 문책이 이뤄져야 한다고 지적했다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 갖고 "예견된 재난을 막지 못해 안타깝다"며 "카카오 먹통 사태에서 충분히 이런 교훈을 얻고 대비할 수 있었던 부분"이라고 꼬집었다. 그러면서 "국가 전산망의 심장, 대동맥과 같은 시스템을 마련하는 데 있어 화재나 다른 이유로 멈춰 서게 되면 다른 시스템과 연계돼 정지되는 사태가 발생하지 않도록 하는 시스템이 국가 전산망 시스템에 있어 기본 중 기본"이라고 지적했다.

장 대표는 "민간 먹통 사태에서 이미 그것을 경험했고 국가 전산망에 대해서도 재난 시 복구 시스템을 갖춰야 한다고 얘기했지만 그게 되지 않아 이번에 이런 사태까지 오게 됐다"며 "우리가 정보기술(IT) 강국이라 얘기할 수 있는지 다시 한번 되돌아봐야 한다"고 말했다.

조용술 대변인은 논평을 통해 "이번 사태는 단순한 화재가 아니라 정부의 전산망에 대한 관리 부실이 불러온 명백한 인재"라며 "국가 핵심 서비스 전체가 셧다운되는 모습은 정부가 국민 안전을 뒷전으로 방치해온 무책임한 결과"라고 비판했다. 이어 "국민의힘은 사고 원인을 철저히 규명하고 재난 대비 매뉴얼 전면 개선을 추진하겠다"며 "무엇보다 반복되는 전산망 붕괴 사태에 대한 책임을 끝까지 물어 관련자에게 엄중히 문책이 이뤄지도록 하겠다"고 덧붙였다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>