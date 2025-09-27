본문 바로가기
이재명 대통령, 국정자원 화재상황 밤샘 점검

송승섭기자

입력2025.09.27 10:22

미국 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 성남 서울공항에 착륙한 공군 1호기에서 내리고 있다. 연합뉴스

대통령실은 이재명 대통령이 27일 국가정보자원관리원 화재 상황을 밤새 점검했다고 밝혔다.


이규연 대통령실 홍보수석은 이날 출입기자단 공지를 통해 "이 대통령이 전 부처별 행정정보시스템 재난 위기 대응 매뉴얼에 따른 대응 체계, 대국민 서비스의 이상 유무, 데이터 손상, 백업 여부 등을 국가위기관리센터장과 국무위원으로부터 보고받았다"고 밝혔다. 이 대통령은 전날(26일) 밤 유엔총회 참석을 위한 미국 뉴욕 방문을 마치고 귀국했다.

앞서 26일 대전에 있는 국가정보자원관리원 전산실에서 불이 나 정부 업무시스템이 마비됐다. 행정안전부에 따르면 이번 사고로 업무시스템 647개의 가동이 중단됐다. 행안부는 위기 경보 수준을 '경계'에서 '심각' 단계로 격상했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
