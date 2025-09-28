현대百, 천호점에 도쿄장난감미술관 팝업 개장

13층 전체 체험형 전시 공간으로 꾸며



현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 2,000 등락률 -2.23% 거래량 81,580 전일가 89,700 2025.09.26 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"현대백화점, 펀더멘탈과 지배력의 하모니"백화점 3사 '가을 정기세일' 시작…신상품 최대 50% 할인백화점 3사 비교해보니…"현대百, 소비자 만족도 1위" 전 종목 시세 보기 close 은 천호점 13층에 체험형 전시 공간 '도쿄장난감미술관 서울 팝업'을 선보인다고 28일 밝혔다.

현대백화점 천호점 13층에 마련된 체험형 전시 공간 도쿄장난감미술관 서울 팝업. 현대백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 현대백화점은 일본의 원목 장난감 체험 공간인 '도쿄장난감미술관'의 국내 독점 운영 계약을 일본 '예술과 놀이 창조 협회'와 체결한 바 있다. 도쿄장난감미술관은 2008년 도쿄 신주쿠 도심에 위치한 100년 역사를 지닌 폐교를 리모델링한 장난감 미술관이다. 이후 지역을 활성화하는 명물이자 지역사회의 구심적 역할을 하며 유명해졌다. 현재 일본에서 도쿄, 후쿠오카 등 14개 지점을 운영하고 있으며 국내에서는 아이와 함께 하는 일본 여행 추천 코스로 입소문이 났다.

도쿄장난감미술관 서울 팝업은 약 396㎡(약 120평) 규모로, '나무와 사람이 연결되는 곳'이라는 콘셉트로 조성된다. 나무를 지켜보고 사랑하는 경험을 통해 자연과 아이들이 함께 성장하는 일본의 '목육'(木育) 철학을 담았다. 과도한 미디어와 디지털 노출 시대에 가족 간의 정서적 교류와 아이들의 건강한 아날로그 놀이 문화를 제안하겠다는 취지다.

일본 현지 놀이 전문가가 제안한 110여 종의 원목 장난감과 목재를 활용한 자연 친화적인 인테리어가 어우러진 공간에서 고객들은 자연과 사람을 연결하는 순환의 가치를 경험할 수 있을 것이라고 회사 측은 설명했다.

공간 구성은 서울을 가로지르는 한강과 한강변에 자라는 나무 수종을 패턴화해 총 8가지 특화 공간으로 표현한 것이 특징이다. 이 공간들은 0~2세 영아 전용 놀이터를 비롯해 쌓기, 만들기, 촉감놀이, 역할놀이 등 도쿄장난감미술관 서울에서만 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠로 채워질 예정이다.

도쿄장난감미술관 서울 팝업은 사전 예약제로 운영된다. 매달 1일 다음 달 예약이 오픈된다. 대상은 만 0세부터 12세 미만 미취학 아동과 초등학생이며, 보호자 1인 동반 필수다. 입장료는 아동의 경우 평일 1만3000원, 주말 1만5000원이며 성인은 4000원이다. 현대백화점 앱과 H포인트 회원은 아동 입장료 3000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

현대백화점 관계자는 "도쿄장난감미술관을 앞으로 백화점 주요 점포에 시그니처 콘텐츠로 선보이고, 향후 정식 미술관으로 등록해 개관하는 것도 검토하고 있다"며 "앞으로도 실험적이고 도전적인 시도를 통해 고객에게 보다 더 풍성한 예술 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>