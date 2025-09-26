본문 바로가기
"EU, 수주 내 중국산 철강에 최대 50% 관세 부과 계획"

김민영기자

입력2025.09.26 16:18

중국 저가 철강 공세·트럼프 관세 겹쳐
유럽 철강 업체 고전 중
반면 중국 올해 철강 수출 최고치 기록 전망

유럽연합(EU)이 수주 내에 중국산 철강에 최대 50%의 관세를 부과할 계획이라는 보도가 나왔다.


독일경제지 한델스블라트는 25일(현지시간) EU 집행위원회 고위 관계자들의 말을 인용해 집행위가 수주 내에 중국산 철강과 관련 제품에 25~50%의 관세를 부과할 계획이라고 보도했다.

EU 집행위원회는 이달 초 유럽 철강 업계를 보호할 대책을 마련하겠다고 밝힌 바 있다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 10일 "곧 만료되는 철강 세이프가드의 후속 조치로 새로운 장기적 무역 수단을 마련할 것"이라며 글로벌 공급 과잉이 수익성을 악화시키고, 유럽 철강업계의 탈탄소화 투자를 어렵게 만들고 있다고 지적했다.


마로시 셰프초비치 EU 무역 경제안보 담당 집행위원도 지난 18일 "10월 중순까지 매우 강력한 (철강) 무역 보호 조치를 채택할 것"이라고 언급한 바 있다.


세이프가드는 2018년 도널드 트럼프 1기 미국 행정부의 철강 관세에 맞대응하기 위해 EU가 도입한 제도로, EU 회원국이 국가별로 지정된 쿼터(할당량) 수준까지는 무관세로 수입하고 초과 물량에 대해서는 25% 관세를 적용한다. 그러나 WTO 규정상 현행 철강 세이프가드는 2026년 중반 이후로 연장할 수 없다.

EU가 이런 조치를 추진하는 것은 트럼프 행정부의 관세 충격에 중국산 저가 제품 공세가 겹치면서 유럽 철강업계가 어려움을 겪고 있기 때문이다. EU 철강 업체들의 이익단체인 유럽철강협회(Eurofer)에 따르면 EU는 지난해 2800만t의 철강을 수입했다. 이는 EU 전체 철강 판매량의 4분의1에 해당한다. 중국이 본격적으로 저가 철강을 수출하기 전인 2012~2013년에는 EU의 철강 수입 규모가 지난해의 절반에 그쳤다.


반면 중국의 철강 수출은 올해 사상 최고치를 기록할 것으로 전망된다. 애널리스트들에 따르면 중국의 철강 수출은 4~9% 증가한, 약 1억1500만~1억2000만t에 달할 것으로 예상된다.


유럽에서도 고율의 철강 관세 도입 필요성에 대해 대체로 동의하는 분위기다. 앞서 프랑스를 포함한 11개 EU 회원국은 일정 쿼터를 초과하는 수입 철강에 대해 50%의 관세를 부과해 수입을 절반으로 줄여야 한다고 제안했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
