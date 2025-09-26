고려아연, 한국경영대상 환경경영 부문 수상

RE100·자원순환 등 친환경 전략 성과 인정

고려아연은 전날 서울 서초구 엘타워에서 열린 '2025 한국경영대상' 시상식에서 환경경영 부문 수상 기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

이화진 산업정책연구원장(왼쪽)과 김기준 고려아연 부사장(오른쪽)이 2025 한국경영대상 시상식에서 기념촬영 하는 모습. 고려아연 제공 AD 원본보기 아이콘

한국경영대상은 산업정책연구원이 주최하고 산업통상자원부·중소벤처기업부 등이 후원하는 행사로, 경영혁신과 사회적 책임을 통해 국가 경제 발전에 기여한 기업과 CEO를 선정한다.

고려아연은 친환경 관리 시스템 구축, 환경 규범 준수, 지역사회와의 상생 활동 등에서 높은 평가를 받았다. 회사는 RE100 달성을 목표로 신재생에너지 전환, 자원순환 사업, 2차전지 소재 사업 등을 추진하고 있으며 사회공헌 활동에도 적극 나서고 있다.

김기준 고려아연 부사장은 "환경을 중시해 온 회사의 지속가능경영 노력이 인정받아 영광"이라며 "앞으로도 지역사회와의 상생과 국가경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



