2분기 실질 GRDP 0.4%↑…수도권 늘었지만 호남·동남·충청권 감소

세종=김평화기자

입력2025.09.26 12:56

건설업 부진에 GRDP 성장 발목
수도권 지역서 경기·서울↑ 인천↓

건설업 부진이 계속되는 가운데 2분기 실질 지역내총생산(GRDP)이 소폭 늘어나는 데 그쳤다. 건설업 타격이 컸던 호남권뿐 아니라 동남권, 충청권이 마이너스 성장을 했다.


노동자가 숨지는 등의 중대재해가 발생하면 경영책임자를 처벌할 수 있도록 한 중대재해처벌법 시행 첫 날인 27일 경기도의 한 아파트 건설현장 모습./김현민 기자 kimhyun81@

노동자가 숨지는 등의 중대재해가 발생하면 경영책임자를 처벌할 수 있도록 한 중대재해처벌법 시행 첫 날인 27일 경기도의 한 아파트 건설현장 모습./김현민 기자 kimhyun81@

통계청이 26일 발표한 '2025년 2분기 실질 지역내총생산(잠정)'을 보면, 전국 5개 권역 중 2분기 GRDP가 전년 동기 대비 늘어난 곳은 수도권(1.6%)과 대경권(0.1%) 두 곳이다. 호남권(-2.0%)과 동남권(-1.0%), 충청권(-0.4%) 세 곳은 감소했다. 전국 단위로는 0.4% 증가했다.

수도권의 경우 서비스업(1.8%)과 광업·제조업(4.5%) 등 산업에서 GRDP가 늘었지만 건설업(-9.5%)은 감소했다. 대경권은 광업·제조업(4.4%)과 농림어업 등 기타(0.7%) 산업에서 증가세를 보였다. 반면 호남권은 건설업(-15.6%)과 광업·제조업(-1.5%) 등 산업에서 GRDP가 감소했다.


통계청 관계자는 "건설업은 여전히 감소세가 지속되고 있다"며 "제조업은 메모리 반도체와 선박 수출 호조로 소폭 개선됐다"고 말했다. 이어 "서비스업 생산은 금융보험업과 정보통신업 증가세 확대로 소폭 개선됐다"고 덧붙였다.


지역별로 보면 수도권은 경기(2.7%)와 서울(1.2%) 등에서 생산이 늘어 GRDP가 증가했다. 다만 인천(-1.6%)은 감소했다. 대경권은 경북(1.9%)에서 GRDP가 늘었지만 대구(-3.2%)는 감소했다. 호남권은 전남(-3.2%)과 전북(-0.9%), 광주(-0.9%) 등에서 GRDP가 줄었다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
