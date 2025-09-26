신세계건설 새 대표에 강승협 신세계푸드 대표…실적 개선 특명

2026년도 신세계그룹 정기 임원인사

강승협 신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 41,350 전일대비 250 등락률 -0.60% 거래량 6,882 전일가 41,600 2025.09.26 12:04 기준 관련기사 [오늘의신상]3980원 가성비 프리미엄 더블버거[클릭 e종목]"단체급식 매각 신세계푸드, 역량 강화 위한 현명한 결정"[특징주]신세계푸드, 급식사업 매각 소식에 7%대↓ 전 종목 시세 보기 close 대표가 26일 신세계건설 새 대표에 내정됐다.

강승협 신세계건설 신임 대표. 신세계그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

강 대표는 1989년 경복고를 졸업하고 고려대학교에서 지리교육을 전공했다.

1995년 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 7,900 등락률 -4.10% 거래량 22,568 전일가 192,900 2025.09.26 12:04 기준 관련기사 신세계디에프, 베테랑 경영인 이석구 신임 대표 내정SSG닷컴 신임 대표에 최택원 이마트 영업본부장…"SCM 전문가"지마켓 새 대표에 알리 출신 제임스 장…"AI 역량 향상 기대" 전 종목 시세 보기 close 에 입사해 그룹 전략실 감사팀장, 신세계건설 지원담당 상무보를 거쳐 이마트 관리담당 상무, 재무 담당 전무 겸 지마켓 지원본부장 전무, 신세계프라퍼티 지원본부장 전무 등을 거쳤다.

이후 지난해 10월 정기 임원인사에서 신세계푸드 대표를 맡은 뒤 1년 만에 신세계건설 수장으로 자리를 옮긴다. 강 대표가 키를 잡은 신세계푸드는 올해 상반기 영업이익이 전년 대비 49.3% 상승한 214억원을 기록했다. 이 같은 성과를 바탕으로 실적이 악화한 신세계건설의 돌파구를 마련하는 중책을 맡게 됐다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>