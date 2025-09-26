하나은행, 젊은 자산가를 위한 '패밀리오피스 리더스 2기' 개강

고액자산가 자녀·젊은 자산가들의 금융 니즈에 맞춘 프리미엄 교육 프로그램

다양한 금융 분야별 최고 전문가들로 강사진 구성



하나은행은 지난 25일 고액자산가 자녀와 젊은 자산가들을 위한 맞춤형 금융교육 프로그램 '패밀리오피스 리더스 2기' 과정을 Club1(클럽원)도곡PB센터지점에서 개강했다고 26일 밝혔다.

'패밀리오피스 리더스'는 전통 자산관리와 가업승계 등 부모 세대에 대한 지원을 넘어 자녀 세대의 성장을 도모하고 젊은 자산가들의 고도화된 금융 니즈를 충족시키기 위해 다양한 금융교육 프로그램으로 구성한 하나은행 패밀리오피스의 프리미엄 Mini-MBA 과정이다.

지난 6월부터 3개월에 걸쳐 진행된 1기 과정이 성황리에 마무리된 바 있다. 이번 2기 과정에서는 1기 보다 더 많은 인원이 모집된 가운데, 대학생부터 전문직·사업가·프리랜서 등 참여 손님들의 직군도 더욱 다양해졌다.

'패밀리오피스 리더스 2기' 프로그램은 하나은행의 자산관리 전문가와 하나금융그룹 내 하나증권·하나자산운용·하나벤처스 등 계열사의 분야별 최고 전문가로 협업 강사진을 구성해 ▲상속·증여 및 절세전략 ▲글로벌 주식·채권 전망 ▲비상장투자 전략 ▲가상자산과 블록체인의 이해 ▲2026년 부동산 시장전망 등 전문적이고 실질적인 내용의 강의를 진행한다.

또한, 젊은 자산가들의 다양한 관심사를 반영해 미술품·주얼리·시계 등 비금융 대체투자시장에 대한 교육을 비롯해 국내 최대 규모의 딜링룸 '하나 인피니티 서울' 탐방 등 특색있고 차별화된 프로그램도 제공된다.

김영훈 자산관리그룹 부행장은 "미래를 이끌어 갈 차세대 리더분들이 국내 최고 수준의 PB역량을 보유한 하나은행만의 차별화된 자산관리 서비스를 경험해 볼 수 있도록 짜임새 있는 금융교육 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 고액자산가 자녀 세대를 비롯한 젊은 자산가들이 올바른 경제관념을 정립하고, 체계적으로 자산관리 역량을 쌓을 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

하나은행은 향후 '패밀리오피스 리더스'를 전국적으로 확대 운영할 계획이다. 아울러, 프로그램 수료자 간 네트워킹을 적극 지원함으로써 '패밀리오피스 리더스'를 매개로 한 젊은 자산가들만의 새로운 커뮤니티를 조성해 나갈 방침이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



