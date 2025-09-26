본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

하나카드, '트래블로그 외화통장' 출시…"그룹 역량 집대성"

문채석기자

입력2025.09.26 09:30

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"예금이자 받고 해외주식 투자"

하나카드는 '트래블로그 외화통장'을 출시한다고 26일 밝혔다.


하나카드, '트래블로그 외화통장' 출시…"그룹 역량 집대성"
AD
원본보기 아이콘

트래블로그는 하나금융그룹의 대표 해외여행 서비스다. 24시간 365일 모바일 환전으로 현금 없는 여행을 선도한다.

출시 3년 만에 서비스 가입자 수 900만명, 누적 환전액 4조5000억원을 돌파했다. 해외 체크 점유율은 31개월 연속 1위다.


트래블로그는 서비스 론칭 이후 '트래블로그 여행적금', '트래블로그 여행자보험'을 출시하는 등 그룹 콜라보를 이끌고 있다.


하나카드는 이번 외화통장 출시에 대해 하나머니와 하나은행, 하나증권이 협업한 금융권 최초의 사례라고 의미를 부여했다. 그룹 내 디지털 역량을 집대성했다고 강조했다.

외화통장은 외화 하나머니 충전·환급 및 하나증권을 통한 해외주식 매매거래가 가능한 외화예금이다.


고객들은 수수료를 내지 않고 환전한 뒤 예금이자를 받고, 해외주식투자까지 할 수 있게 됐다.


만 14세 이상 한국 국적자면서 개인 및 개인사업자면 가입할 수 있다. 예치가능 통화는 58종으로 트래블로그와 같다. 최대 10종 통화까지 예치할 수 있다. 예치한도는 모든 통화 합산 잔액 기준 최대 1만달러(약 1410만원)다.


해외여행을 준비할 때 외화통장에서 외화 하나머니로 수수료 없이 충전 가능하다. 여행하고 남은 외화 하나머니는 외화통장으로 환급해 보관할 수 있다.


외화통장에 보관된 외화에는 하나은행에서 제공하는 이자가 지급된다. 투자를 원한다면 하나증권을 통해 해외주식 투자를 하면 된다.


하나카드는 출시 기념 사전 이벤트를 했다고 알렸다. 지난 15일부터 전날까지 진행한 OX퀴즈 3문제 모두 맞힌 사람에게 10하나머니를 준다. 이벤트를 사회관계망서비스(SNS) 채널에 공유하면 한 번에 10하나머니씩 최대 300번 제공한다.


이날부터 다음 달 31일까지는 오픈 이벤트를 한다. 외화통장 개설 손님 ▲선착순 1만명에게 행운의 2달러 제공 ▲모든 고객에게 테슬라, 애플, 엔비디아, 인텔 등 소수점 주식 1만원 지급 ▲하나증권 최초 개설 손님에게 미국 주식 매매수수료 6개월 무료 및 추가 6개월 0.07% 혜택 제공 등을 한다.


외화통장 발급 후 외화를 보관만 해도 투자 응원금 5000머니를 준다.


성영수 하나카드 사장은 "외화통장은 하나금융그룹의 디지털 역량을 모은 결정체"라며 "1000만 가입자를 앞둔 트래블로그와 한국 대표 외국환 은행인 하나은행 전통의 주식 명가 하나증권을 연결한 게 뜻깊다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

새로운 이슈 보기