전남대 문화관광경영학과, 관광AI 문제해결 공모전 '최우수'

전남대학교는 문화관광경영학과 학생들이 한국관광공사가 주최한 '2025 관광AI 문제해결 아이디어 공모전' 에서 최우수상(한국관광공사 사장상)을 수상했다고 26일 밝혔다.

전남대학교 문화관광경영학과 학생팀 'NOVATOURS(노바투어스)'가 출품한 아이디어 'Zero Waste Festival Together(제페투)'가 혁신성과 실현 가능성을 높이 평가받으며 최종 수상작으로 선정됐다.

수상팀은 문화관광경영학과 송민우, 노시형, 박지현 학생으로 구성됐으며, 이들은 축제와 대규모 이벤트 현장에서 반복적으로 문제시되는 폐기물 처리와 환경오염 문제를 첨단 기술로 해결하는 방안을 제시했다.

아이디어의 핵심은 ▲AI 자동 분리수거 로봇 ▲AI 자동 분리수거 기계 ▲자율주행 쓰레기통 ▲로드셀 활용한 부피 감지 센서(AI와 연계) ▲관람객 참여형 포토부스 '에코필름' 등을 결합한 통합 솔루션이다.

이를 통해 쓰레기 배출과 수거 과정을 자동화하고, 관람객이 환경 캠페인에 재밌게 참가할 수 있도록 설계했다. 단순히 쓰레기 관리 차원을 넘어 실시간 데이터 기반으로 축제 현장의 혼잡도를 분석·안내하고 운영 효율을 최적화할 수 있는 '스마트 관광 서비스'로 확장할 수 있는 가능성까지 제시했다.

재활용률은 기존 대비 2배 이상 향상되고, 수거 인력 및 비용은 20% 이상 절감하며, 탄소 배출 저감에도 크게 기여할 수 있다는 정량적 기대 효과도 제시했다.

심사위원단은 "AI 기술을 활용해 쓰레기 문제 해결과 동시에 관광객 체험을 새로운 콘텐츠로 전환했다는 점에서 독창적이고 혁신적"이라며 "관광산업의 ESG 경쟁력 강화에도 기여할 수 있는 아이디어"라고 호평했다.

수상 학생들은 "전남대학교에서 배운 전공 지식을 실제 사회문제 해결에 적용할 수 있어 의미가 컸다"며 "앞으로도 스마트 관광 분야에서 지속 가능한 혁신을 이어가고 싶다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



