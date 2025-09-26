도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 다음 달 1일부터 미국에 공장을 짓고 있지 않은 기업이 생산하는 의약품에 100% 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]트럼프 "10월1일부터 美에 공장건설 기업 외 의약품 100% 관세"
2025년 09월 26일(금)
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 다음 달 1일부터 미국에 공장을 짓고 있지 않은 기업이 생산하는 의약품에 100% 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"일본 가기 무섭네"…한국인에게 낯선 '이것' 때문에 관광객 잇따라 숨졌다는데
"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '불만 폭발'
현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다
[속보]트럼프 "한국 3500억달러 대미 투자금, 그것은 선불"
통장에 매달 2000만원 따박따박 꽂힌다…14살에 연봉 2억5000만원 주인공은?
"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에
"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"
전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'
낮엔 망치질 금속촌, 밤엔 예술촌…문래동 '세계에서 가장 멋진 동네' 6위
"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전