네이버, 업비트 운영 두나무 품는다…스테이블코인 생태계 지각변동

간편결제·가상자산 운영 가능성

네이버가 국내 1위 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무를 품는다. 금융 자회사 네이버파이낸셜이 포괄적 주식 교환을 통해 두나무를 자회사로 편입한다. 거래가 마무리되면 국내 최대 빅테크(거대 정보기술 기업)인 네이버가 가상자산 사업을 확대하고 나설 것이라는 관측이 나온다.

26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜은 대규모 신주를 발행해 기존 두나무 주주들이 보유한 지분 전량과 맞바꾸기로 했다. 양측은 교환 비율 협상을 마치면 이사회를 열어 안건을 확정할 예정이다.

두나무는 송치형 회장 겸 이사회 의장(지분율 25.5%), 김형년 부회장(13.1%), 카카오인베스트먼트(10.6%), 우리기술투자(7.2%), 한화투자증권(5.9%) 등이 지분을 보유하고 있다. 네이버파이낸셜은 네이버가 지분 약 75%(전환우선주 포함)를 들고 있는 최대주주다.

네이버가 두나무와 손잡은 데는 스테이블코인 등장이 결정적으로 작용한 것으로 분석된다. 원화 스테이블코인 발행이 허용될 가능성이 커지자 논의가 급물살을 탔다는 게 업계 분석이다.

특히 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장이 지난 3월 경영에 복귀하면서 관련 구상이 구체화한 것으로 전해졌다.

이번 거래가 성사되면 국내 가상자산 시장과 디지털 금융 산업의 판도를 바꾸는 분수령이 될 것으로 보인다.

업계에 따르면 네이버 금융 자회사인 네이버파이낸셜의 연간 거래액은 80조원 규모다. 네이버가 두나무와 함께 원화 스테이블코인을 발행하면 곧바로 대규모 거래에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

거래 후 금융정보분석원(FIU)의 대주주 변경 승인 절차를 거쳐야 할 것으로 보인다.

네이버는 전날 "네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블코인, 비상장주식 거래 외에 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"며 "추가 협력 사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없다"고 공시했다.





