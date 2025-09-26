트럼프, '틱톡 美 사업권 인수' 행정명령 서명…"기업가치 140억달러"

中 바이트댄스, 지분 20% 미만으로 줄여야

오라클·실버레이크 등이 지분 45%로 확보

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국계 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 내 사업권 매각을 승인하는 행정명령에 서명했다. 이로써 틱톡은 미국 내에서 계속 서비스를 이어갈 수 있게 됐다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 틱톡의 미국 사업 유지를 허용하는 내용을 담은 행정명령에 서명했다.

이에 따라 틱톡의 모기업인 중국 바이트댄스는 미국 내 사업권을 매각해야 하며, 지분을 20% 미만으로 줄여야 한다. 새로운 합작회사가 틱톡의 미국 법인을 운영하게 된다. 다만 틱톡 미 사업권 매각의 최종 성사를 위해서는 중국 정부의 승인이 필요하다.

CNBC 보도에 따르면 오라클, 실버레이크, 중동 투자 펀드인 MGX 등이 주요 투자자로 참여해 약 45%의 틱톡 미국 법인 지분을 확보할 예정이다. 오라클은 틱톡의 보안 운영과 클라우드 서비스 제공을 맡는다. 앞서 트럼프 대통령은 이와 관련해 "래리 엘리슨 오라클 최고경영자(CEO)가 소유 구조에서 핵심적인 역할을 하고 있다"며 "이제 틱톡은 미국인에 의해 소유되고, 미국인들에 의해 운영될 것"이라고 강조했다.

또한 미디어 재벌인 루퍼트 머독과 그의 아들 래클런 머독, 마이클 델 델 테크놀로지스 CEO 등도 이번 투자 그룹에 합류할 수 있는 것으로 전해졌다.

다만 미국 연방정부가 틱톡 미국 법인의 지분을 직접 보유하거나, 핵심 경영 사안에 거부권을 행사할 수 있는 '황금주'를 취득하는 방식은 포함되지 않았다.

앞서 트럼프 대통령은 바이트댄스의 틱톡 미국 사업 매각 기한을 여러 차례 연장한 바 있다. 지난해 4월 미 의회가 '틱톡 금지법'을 통과시키면서 바이트댄스가 미 사업권을 매각하지 않으면 미국 내 서비스가 중단될 상황에 놓였기 때문이다. 이후 최근 미·중 고위급 무역 협상에서 그동안 틱톡 매각에 부정적이었던 중국이 입장을 선회하면서 틱톡 미 사업권 매각 논의가 급물살을 탔다. 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 통화한 뒤 틱톡 매각 문제에 최종 합의했다.

시장에서는 바이트댄스의 전체 기업가치를 지난달 기준 3300억달러로 평가했으며 이 중 틱톡의 미국 사업권 가치는 300억~350억달러로 추산됐다. 이번 틱톡 매각 문제에 핵심적 역할을 한 J.D. 밴스 미국 부통령은 틱톡 미국 법인의 기업가치가 약 140억달러에 이른다고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



