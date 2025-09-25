진안군, 캐릭터 '빠망이' 활용 팝업스토어 운영

포토존·스탬프 투어·기념품 증정 등

㈔진안군관광협의회가 오는 26일~28일 열리는 진안홍삼축제 기간 동안 군 대표 캐릭터 '빠망이'를 활용한 특별 체험 공간인 '빠망이네 집으로 놀러와' 팝업스토어를 운영한다.

25일 군에 따르면 이번 팝업스토어는 마이산 여행자센터에서 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 축제장을 찾는 관광객들에게 잊지 못할 즐거움과 특별한 경험을 제공할 예정이다.

팝업스토어는 아이들과 가족 단위 관광객을 대상으로 체험·전시·놀이가 결합한 복합형 홍보 공간으로 꾸며진다.

주요 프로그램은 ▲빠망이 포토존 ▲스탬프 투어(인증샷 미션, SNS 이벤트, 설문조사 참여) ▲투어 완료 시 기념품 증정 ▲선착순 폴라로이드 촬영 등 다채롭게 마련돼 있다.

최근 군은 캐릭터 '빠망이'를 세련되고 친근한 모습으로 새롭게 리뉴얼해 큰 관심을 받고 있다. 상황별·장소별로 변화하는 빠망이의 다채로운 표정과 익살스러운 동작은 특히 어린이들에게 큰 사랑을 받고 있으며 이번 팝업스토어를 통해 한층 더 생생하게 만날 수 있을 것으로 기대된다.

특히, 홍삼축제 기간에 맞춰 키즈카페도 무료 개방돼 축제장을 찾는 어린이 손님과 부모가 더욱 편안하게 시간을 보낼 수 있을 것으로 기대를 모은다.

협의회는 이번 프로그램이 가족 단위 방문객들에게 특별한 추억을 선사함과 동시에, 진안 관광의 새로운 매력을 알리는 계기가 될 것으로 전망하고 있다.

이재동 진안군 관광협의회 이사장은 "빠망이는 진안의 특산품과 문화적 특색을 담아낸 우리 군의 대표 캐릭터이다"며 "이번 팝업스토어는 단순한 체험을 넘어 진안만의 독창적인 관광 자원을 보여줄 수 있는 기회가 될 것이다"고 말했다.

자세한 사항은 진안군관광협의회 또는 관광협의회 공식 SNS에서 확인하면 된다.





