美 관세 억지 요구에, 李 "상업적 합리성"·총리 "비자 먼저"

李대통령, 뉴욕서 베선트 재무장관 면담

통화 스와프도 재차 강조

김민석 블룸버그 인터뷰…"비자 문제 풀려야 협상 진전"

유엔(UN) 총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 대한민국 유엔대표부에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 만나 한미 관세 협상은 상업적 합리성을 바탕으로 논의해야 한다고 밝혔다. 베선트 장관은 교착 상태에 빠진 한미 관세 협상과 관련해 단기적으로 어려움이 있을 수 있다면서도 충분히 극복 가능하다고 했다.

이 대통령은 "안보 측면의 협력이 잘 진행되고 있는데, 통상 분야에서도 좋은 협의가 이뤄질 필요가 있다"고 했다고 김용범 대통령실 정책실장이 설명했다. 이 대통령이 베선트 장관은 만난 것은 지난 8월 워싱턴D.C.에서 한미 정상회담을 계기로 접견한 이후 한 달여 만이다. 이날 자리에는 김 실장을 포함해 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 위성락 국가안보실장 등이 배석했다.

이 대통령은 3500억 달러 대미투자 펀드와 관련해 "상업적 합리성을 바탕으로 양국 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 바란다"면서 일본과는 여건이 다른 한국의 상황을 설명했다. 베선트 장관은 "미국이 핵심 분야로 강조하는 조선 분야에서 한국의 협력이 매우 중요하며 적극적인 지원에 감사하다"고 말했다. 또 베선트 장관은 "한미 통상협상과 관련해 무역 분야에 있어서도 진전이 있는 것으로 안다"고 말했다.

3500억 달러의 대미투자 펀드를 운영하면 외환시장이 급격하게 불안정해질 수 있는 만큼, 우리 정부는 무제한 통화 스와프 계약 등 안전장치를 마련해야 한다는 입장이다. 통화 스와프는 최소한의 안전장치라는 의미다. 김 실장은 "우리나라 현행법이 허용하는 범위 내에 있어야 하고, 필요하면 수출입은행법을 고치거나 중요한 부담이라면 국회 보증 동의도 받아야 한다"고 설명했다. 김 실장은 "외환시장 문제는 양국 간 논의 과정에서 아주 중요한 문제로 제기된 사안"이라고 말했다.

김 실장은 미국에 통화 스와프를 요구하게 된 배경을 설명하면서 7월 31일 관세합의 이후 미국이 보낸 양해각서(MOU)에 판이한 내용이 있었다고 전했다. 김 실장은 "미국은 캐시 플로우(Cash flow)라는 말을 썼다. 상당히 '에쿼티'에 가까운 주장이었다"면서 "외환시장에 미칠 충격이 눈에 들어왔고, 이를 미국에 지적하는 것"이라고 말했다. 김 실장은 "최대한 캐시 플로우를 대출, 보증, 투자 등 우리 식으로 구분해 규정하자고 했지만 미국이 응하지 않고 있다"고 전했다. 김 실장은 "상업적 합리성에 맞고, 우리가 감내 가능하며 국익에 부합하는 상호 호혜적인 결과를 도출해야 한다는 원칙으로 협상하고 있다"면서 "시한 때문에 원칙을 희생하는 일은 없을 것"이라고 했다. 이어 그는 "쌀과 소고기 등은 논의할 수 없다는 점을 분명하게 했다"고 덧붙였다.

한편 김민석 국무총리는 25일 공개된 미국 블룸버그와의 인터뷰에서 "(미국 비자 문제) 해결책이 마련되지 않는다면 미국에 투자하거나 현재 한·미 간에 계획된 여러 공동 프로젝트를 수행하기가 어렵다"고 말했다. 김 총리는 "구금 사건은 우리 국민뿐 아니라 구금됐던 노동자들에게 큰 타격이었다"며 "다시 미국에 들어가기를 꺼리는 게 당연하다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



