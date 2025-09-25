한미글로벌, 중동사업 순항…쿠웨이트·사우디서 잇단 수주 낭보

총수주금액 470억원

건설사업관리(PM) 전문 기업 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 23,600 전일대비 650 등락률 +2.83% 거래량 367,634 전일가 22,950 2025.09.25 09:01 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한미글로벌, 국내 회복세·해외 진출 확대…실적↑"[클릭 e종목]"한미글로벌, 해외사업 확장으로 성장 가속화"[클릭 e종목]"한미글로벌, 신규 매출처로 확보된 원전…목표가 3만원" 전 종목 시세 보기 close 이 중동 지역에서 연속 수주에 성공하며 해외 사업 확장에 속도를 내고 있다.

한미글로벌은 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)이 발주한 공동주택·인프라 건설 프로젝트 3건과 사우디아라비아 '그린 리야드' 프로젝트를 동시에 수주했다고 25일 밝혔다. 총수주액은 약 470억원으로, 지난해 해외 매출(연결 기준)의 19%에 해당하는 규모다.

쿠웨이트에서는 1600가구 공동주택과 공공건물, 도로·조명, 기반 시설 공사를 아우르는 3건의 감리 및 컨설팅 용역을 맡는다. 이번 사업지는 한국과 쿠웨이트가 50주년 건설 협력의 상징으로 추진한 경기 성남시 분당구 3배 규모의 압둘라 신도시로, 한국형 스마트시티 수출 모델 대표 사례다. 한미글로벌은 지난해부터 이 신도시 인프라 구축사업의 종합사업관리(Program Management·PgM)를 맡아왔으며, 안정적 관리 능력을 인정받아 이번 추가 수주로 이어졌다.

쿠웨이트 압둘라신도시 조감도. 한미글로벌

사우디에서는 국왕과 왕세자가 주도하는 '그린 리야드' 프로젝트 그룹7 지역 PM 용역을 수주했다. 이 사업은 2030년까지 리야드 전역에 750만 그루 나무를 심고 녹지 공간을 확충해 도시를 세계 100대 살기 좋은 도시로 끌어올리는 것이다. 총사업비는 100억달러(약 14조원)에 달하며, 한미글로벌은 그룹7구역(22㎢)의 관리·감독과 품질 관리 전반을 담당한다.

한미글로벌은 2006년 사우디 진출 이후 네옴시티 건설근로자 숙소(8만가구), 메카의 87층 초고층 아파트 PM 용역 등 굵직한 프로젝트를 잇달아 수행해 왔다. 이번 연속 수주로 중동 내 입지를 더욱 굳혔다는 평가다.

한미글로벌 관계자는 "중동은 오일머니를 바탕으로 인프라와 스마트시티 수요가 풍부한 시장"이라며 "한미글로벌은 그간 중동지역에서 쌓아온 신뢰도와 검증된 경쟁력을 바탕으로 앞으로도 사업 확장을 지속해서 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



