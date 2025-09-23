본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시 "시장 폭행 민원인에 민·형사상 법적 조치 강구"

정두환기자

입력2025.09.23 19:08

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"허위사실 유포 언론·SNS 댓글 등에도 무관용 대응"

경기도 화성시가 민원인의 폭언·폭력 등에 무관용 원칙으로 대응하고 나섰다. 최근 관내 한 식당에서 정명근 시장이 민원인의 폭행으로 다치는 사건이 발생하면서다.

화성시 "시장 폭행 민원인에 민·형사상 법적 조치 강구"
AD
원본보기 아이콘

23일 화성시는 공식 입장문을 통해 지난 16일 정남면 소재 식당에서 개최된 지역 기관장 오찬간담회 중 정 시장에게 폭력을 가한 민원인을 대상으로 형사처벌은 물론 민사적 책임까지 포함한 모든 법적 조치를 강구할 예정이라고 밝혔다.


시는 이와 함께 공직자를 악성 민원인으로부터 보호하기 위한 제도적 장치도 강화하겠다고 덧붙였다.

앞서 이날 사건으로 정 시장은 오른쪽 다리의 인대가 파열되는 등 전치 4주의 상해를 입었다고 시는 설명했다. 실제 정 시장은 23일 동탄출장소 대회의실에서 열린 민주노총 경기지역본부 수원용인오산화성지부와의 간담회에 깁스를 한 채 참석한 모습이 목격됐다.


시는 가해자에 대해 "한국토지주택공사(LH)로부터 특별계획구역 내 부지를 매입한 후 개발이익의 사회환원 제도인 공공기여금 부담을 회피하기 위해 공직자를 상대로 지속해서 폭언·협박 등을 일삼아온 악성 민원인"이라고 설명했다. 경찰은 범행 직후 가해자를 체포해 현재 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.


시는 이와 함께 이번 사건과 관련해 허위사실을 유포하는 언론이나 유언비어를 확산하는 사회관계망서비스(SNS) 계정 및 공유·댓글 작성자에 대해서도 무관용 원칙을 적용해 민·형사상의 법적 조치 등을 취할 예정이라고 덧붙였다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

공군 충주기지서 KF-16 활주로 이탈…"조종사 이상 없어"

새로운 이슈 보기